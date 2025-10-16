Dato: av

Inger Synøve er finalist i Landbrukets bærekraftspris

PÅMFRI: Dette er ett av mange eksempel på hvordan Re-gården er med på å begrense matsvinn. Her ser vi tonnevis med MacDonalds-fries som blir til dyrefor, heller enn å bli kasta. Det var første store mottak av dette slaget, og da var det korona-tid. Det ga inspirasjon til å fortsette å ta i mot kassert mat til dyrefor. Lokalavisa var på plass for å ta bilder av de enorme mengdene med kasta mat. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Re-bonden legges merke til for lure og bærekraftige løsninger i gårdsdrifta.

Blant over 550 nominerte er Inger Synøve Johnsen fra Re valgt ut som en av ti finalister til Landbrukets bærekraftspris 2025. Hun er dermed med i kampen om å vinne 100.000 kroner, melder aktørene bak prisen i ei pressemelding til ReAvisa:

Prisen deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt, og hedrer bønder som bidrar til et mer bærekraftig og framtidsretta norsk landbruk.

Godteri og iskrem

HOTVEDT GÅRD: Ekteparet Inger Synnøve Johnsen og Magnus Johnsen driver Hotvedt gård ved Svinevoll. Her med en pause i solveggen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

På Hotvedt gård driver Inger Synøve Johnsen et mangfoldig bruk med korn, gris, ammeku, storfekjøtt og slakteand. Gården har blitt et godt eksempel på hvordan tradisjonelt husdyrhold kan kombineres med moderne klimateknologi og kreative løsninger, heter det i pressemeldinga:

Inger Synøve har en tydelig vilje til å bruke ressursene fullt ut og gjøre drifta så bærekraftig som mulig. Storfe og gris fôres i stor grad med biprodukter fra matindustrien – alt fra grønnsaker og melk til rester fra bryggeri, godteri og iskremproduksjon.

Det gir lavere fôrkostnader og reduserer matsvinn på en helt konkret måte. Dette ble også presentert da stortingsvalgkampen i Vestfold ble lagt til Re-gården tidligere i høst.

En tydelig stemme

AKTIV: Inger Synøve Johnsen tar her i mot høstens stortingsvalgkamp i Vestfold til egen gård, sammen med ektemannen Magnus Johnsen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Dyrevelferd står også høyt på prioriteringslista. Hun har investert en million kroner i gummigulv til slakteoksene, og for fjørfe brukes ulike trivselstiltak som lekeballer, halm, flis, pappesker og kråsstein.

På energisiden er det montert et solcelleanlegg som produserer 120.000 kWh i året, og fossil oppvarming er bytta ut med flisfyring. I nominasjonen trekkes det fram at Inger Synøve viser hvordan miljøvennlige løsninger kan være både praktiske og lønnsomme.

Hun tar vare på kulturlandskapet, arrangerer kurs for kvinner i landbruket og er en tydelig stemme i møte med politiske beslutninger.

Vinneren av Landbrukets bærekraftspris 2025 annonseres seinere i år, melder arrangørene av prisen i pressemeldinga.

Stortingskandidatene kjørte traktor på Hotvedt gård:

Kort om Landbrukets bærekraftspris:

  • Prisen deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt og er åpen for alle norske matprodusenter.
  • Både enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer kan sende inn nominasjoner.
  • Juryen vurderer tiltak innen klima og utslipp, agronomi, økonomi, teknologi, dyrevelferd, biologisk mangfold, ressursbruk og HMS.
  • Årets jury består av:
    Jens Lippestad, styreleder i Felleskjøpet Agri
    Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt
    Christin Bøsterud, bonde og tidligere toppleder for bærekraft i EY
    Nils Vagstad, spesialrådgiver i NIBIO
    Sigrid Heringstad, styreleder i Norges Bygdeungdomslag
    Embret Rønning, vinner av Landbrukets bærekraftspris 2024
  • Vinneren mottar 100.000 kroner.

DYREVELFERD: Stordrift står ikke i kontrast til god dyrevelferd på Hotvedt gård. Smarte løsninger og innovativ tenkning står i fokus her, til dyras beste. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

REDUSERER MATSVINN: Også store mengde poteter som ellers skulle blitt kasta kommer til nytte her til gards. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

