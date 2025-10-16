Inger Synøve er finalist i Landbrukets bærekraftspris

Re-bonden legges merke til for lure og bærekraftige løsninger i gårdsdrifta.

Blant over 550 nominerte er Inger Synøve Johnsen fra Re valgt ut som en av ti finalister til Landbrukets bærekraftspris 2025. Hun er dermed med i kampen om å vinne 100.000 kroner, melder aktørene bak prisen i ei pressemelding til ReAvisa:

Prisen deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt, og hedrer bønder som bidrar til et mer bærekraftig og framtidsretta norsk landbruk.

Godteri og iskrem

På Hotvedt gård driver Inger Synøve Johnsen et mangfoldig bruk med korn, gris, ammeku, storfekjøtt og slakteand. Gården har blitt et godt eksempel på hvordan tradisjonelt husdyrhold kan kombineres med moderne klimateknologi og kreative løsninger, heter det i pressemeldinga:

Inger Synøve har en tydelig vilje til å bruke ressursene fullt ut og gjøre drifta så bærekraftig som mulig. Storfe og gris fôres i stor grad med biprodukter fra matindustrien – alt fra grønnsaker og melk til rester fra bryggeri, godteri og iskremproduksjon.

Det gir lavere fôrkostnader og reduserer matsvinn på en helt konkret måte. Dette ble også presentert da stortingsvalgkampen i Vestfold ble lagt til Re-gården tidligere i høst.

En tydelig stemme

Dyrevelferd står også høyt på prioriteringslista. Hun har investert en million kroner i gummigulv til slakteoksene, og for fjørfe brukes ulike trivselstiltak som lekeballer, halm, flis, pappesker og kråsstein.

På energisiden er det montert et solcelleanlegg som produserer 120.000 kWh i året, og fossil oppvarming er bytta ut med flisfyring. I nominasjonen trekkes det fram at Inger Synøve viser hvordan miljøvennlige løsninger kan være både praktiske og lønnsomme.

Hun tar vare på kulturlandskapet, arrangerer kurs for kvinner i landbruket og er en tydelig stemme i møte med politiske beslutninger.

Vinneren av Landbrukets bærekraftspris 2025 annonseres seinere i år, melder arrangørene av prisen i pressemeldinga.

Kort om Landbrukets bærekraftspris:

Prisen deles ut av Felleskjøpet og Landkreditt og er åpen for alle norske matprodusenter.

Både enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer kan sende inn nominasjoner.

Juryen vurderer tiltak innen klima og utslipp, agronomi, økonomi, teknologi, dyrevelferd, biologisk mangfold, ressursbruk og HMS.

Årets jury består av:

Jens Lippestad, styreleder i Felleskjøpet Agri

Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt

Christin Bøsterud, bonde og tidligere toppleder for bærekraft i EY

Nils Vagstad, spesialrådgiver i NIBIO

Sigrid Heringstad, styreleder i Norges Bygdeungdomslag

Embret Rønning, vinner av Landbrukets bærekraftspris 2024

