Kvalitetsråvarer fra Re på TV: – Dette viser at småskala-produksjon og kvalitet blir lagt merke til

Lokalmat fra bygda vår får nasjonal oppmerksomhet allerede i første episode av det nye TV-programmet «Gjestebud» med Arne Hjeltnes og Arne Brimi.

Belted Galloway-kjøtt fra Bjune gårdsdrift har ReAvisa skrivi om før, og nå skal hele landet få høre om råvaren som produseres på beiter her i Re:

Det skjer i første episode av «Gjestebud» som vises på TV3 førstkommende søndag, søndag 1. mars 2026.

Kvalitet framfor kvantitet

Bjune gårdsdrift produserer kvalitetskjøtt med fokus på dyrevelferd, bærekraft og naturlig oppvekst, heter det i ei pressemelding til ReAvisa i anledning det lokale TV-innslaget.

Produksjonen drives med fokus på kvalitet framfor volum. Her går dyra ute store deler av året, beiter i skog og kulturlandskap, og utvikler kjøtt med særpreg, god marmorering og smak som stadig flere forbrukere etterspør.

– Bjune gårdsdrift ønsker å vise at Vestfold kan levere kvalitetskjøtt på høyt nivå, produsert med respekt for dyra, naturen og håndverket bak maten, sier vertskapet ved Øyvind Bjune.

– Vi ønsker å løfte fram kortreist kvalitetskjøtt og historien bak råvarene, forteller gårdbrukeren fra Re. Og akkurat det er formålet med det nye TV-programmet.

Kortreist mat med tydelig opprinnelse

I «Gjestebud» inviterer Arne Hjeltnes og Arne Brimi kjente gjester til måltider basert på norske kvalitetsråvarer. Programmet har som mål å løfte fram norsk matkultur, råvarekunnskap og historiene bak maten – verdier som går hånd i hånd med filosofien på gården her i Re.

– Når lokale råvarer får plass på nasjonal TV, betyr det mye både for oss som produsenter og for hele lokalmat-miljøet. Dette viser at småskala-produksjon og kvalitet blir lagt merke til.

Målet med kjøttproduksjonen på Bjune er å gi forbrukerne trygg mat med kjent opprinnelse – fra beite til bord. Det er gjennomgående i alt som skjer på gården.

Gårdens egen spekeskinke er utvikla med fokus på håndverk, tid og tradisjonell foredling, der råvaren får modne langsomt for å utvikle smak.

Interessen for lokalmat er økende

– For oss handler dette om mer enn kjøtt. Det handler om å vise fram Vestfold som matregion og fortelle historien bak råvarene, forteller Øyvind Bjune, som gleder seg til søndagens premiere på TV3.

Han er glad for at interessen for lokalmat og håndverksprodusert kjøtt har økt betydelig de siste åra, og håper TV-programmet vil bidra til å synliggjøre Vestfold enda mer som det matfylket Vestfold er.

Det blir en stor andel Vestfold-representasjon i premieren: Ro-legenden Olaf Tufte fra Nykirke er med som kjendisgjest rundt bordet i denne første episoden.

Episoden blir tilgjengelig på TV3 og Viaplay fra og med søndagen denne helga, søndag 1. mars 2026. Første sesong vil bestå av totalt 8 episoder.

