Leder: Veit du åffer vi digger Re?

Nå skal vi fortelle ett par – tre av de viktigaste grunnane te’ åffer vi digger Re. Det er rektinok mange grunner til det, så dette er bare toppane.

Det skjer noe hele tida her i Re. Spennende folk og spennende prosjekter og supre arenaer der vi kan komme sammen og skape de små og store møteplassene som gjør bygda vår til et godt sted å bo.

Du skal ikke leite lenge før du finner noe meningsfylt å fylle tida di med, hvis du vil bidra med noe eller bare henge med på noe. Vi har et så rikt forening-, kultur- og idrettsliv at det er nesten vanskelig å fatte hvor heldige vi er.

Tett i tett med tilbud

En gang var det et stort idrettsstevne på Bibo i Våle, og noen langveisfarende plotta inn «idrettsarena» og Re kommune på kartet. Dette var et skistevne av noe slag, kan jeg huske. De langveisfarende havna i Bergsåsen i Ramnes.

Der rakk de å skryte lenge og vel av hvor flott et idrettsanlegg dette var, med skiløyper og haller og garderober og flere flotte idrettsbygg. Helt til de skjønte at de hadde havna på feil sted.

Da de kom til Bibo i Våle, var de helt forfjamsa over at det kunne være et like flott idrettsanlegg der også – bare noen minutter unna, i samme kommune.

Vi heier på hverandre

Nå er ikke lenger Re en egen kommune, men vi står fortsatt sammen som en bygd, et lokalsamfunn, Re som sted. Historien over beskriver noe av det vi kanskje tar for gitt, men som folk utafor Re misunner oss. Også de fra Tønsberg.

Der mener jeg å huske at det i sin tid ble vedtatt en «heiakultur» som skulle få fart på byen, neppe uten inspirasjon fra det de så skjedde rett utafor byen, her oppi Re. Men vi har aldri vedtatt det. Det er bare sånn.

Vi heier på hverandre. Vi heier våre unge talentfulle opp og fram. Her i bygda tør unge talenter å si det høyt: Dette vil jeg prøve å bli så god på at jeg kan leve av det.

Lite sted som har blitt stort

Og vi i lokalavisa elsker å høre dem si det, vi digger å prate med dem, gi dem spalteplass, videreformidle deres passion og dedikasjon til enten det er et fag eller musikk, idrett eller noe helt annet.

Og dette er kanskje det jeg får høre mest av kolleger i lokalaviser andre steder i landet: De misunner heia-kulturen, som ikke er et vedtak og følgende fagre ord i kommunale sakspapirer, men det er noe grunnleggende som ligger i bånn for alt som skjer her i Re.

Jeg elsker at Re er et lite sted, som har blitt stort. Vi er nå 10.000 sjeler i nedslagsfeltet til denne lokalavisa. Da vi starta opp i 2008 var vi langt færre i Re. I dag er det også langt flere som leser avisa langt utafor Re.

Mange Re-patrioter har flytta hit

Det har slått meg mang en gang: De største Re-patriotene kan være de som har flytta hit fra andre kanter av landet eller ute i den store verden. Veldig mange av de helt store lokalpatriotene som får til svære ting i bygda vår, ja – de har flytta til Re.

Når vi skal møte en FAU-leder eller en leder i et idrettslag eller teatergruppe, så er det ikke reint sjelden en med dialekt fra en annen kant av landet eller noen som bryter på en aksent fra et helt annet språk.

Like gjerne det, som en med A-endelser og tjukk L, født og oppvokst her i Re, pratende på litt bredt innlandsmål – som vi har våget oss til å kalle Re-dialekt.

Vi blåser en lang marsj i algoritmene

Her er alle velkommen og det er lettere å bli en del av fellesskapet med så mange små og store møteplasser og arenaer for å bli kjent. De mest synlige er nok Re Røde Kors, sanitetsforeningene, bygdekvinnene, bondelagene, idrettslagene, Re bygdeungdomslag, med mange flere.

Men det er også en liten gjeng som møtes fast en formiddag på badstua i Vivestad og det er en gjeng med grønne fingre som holder liv i Re hagelag, for å nevne noen av de mindre møteplassene – og: De er minst like viktige.

Denne lokalavisa lar seg aldri styre av de beryktede algoritmene, der saker må være tabloide, gå viralt, og alt måles opp og ned i mente. Det holder at det engasjerer vår egen leserskare, som er opptatt av det som skjer her i Re.

Bli med på spleiselaget

ReAvisa vil fortsette å dele smått og stort fra bygda vår etter beste evne, så folk får vite om alt det flotte som skjer her. Det må ikke nødvendigvis være svære greier som får folk til å klikke i tusentall inn på saker.

Det holder at den ene som sitter der og trenger et fellesskap og noe å finne på leser den saken, stikker innom et møte, får en kaffikopp – i et hyggelig lag.

ReAvisa er fortsatt annonse- og folkefinansiert. Vil du være med på spleiselaget, så kan du vippse til 54 02 82 eller bruke konto 1506.09.87979.

Vi takker og bukker, i det vi går inn i vår 19. årgang – her er planen for 2026. Takk for det gamle, og godt nytt år.

