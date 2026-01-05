Nå blir det snart bomring rundt by’n: NAF er bekymra for stadig større bompenge-belastning

Det ble starta bompengeinnkreving i sju prosjekter i fjor, og i år blir det bompenger flere steder rundt om i Norges land – også i Tønsberg. – Vi er bekymra for den stadig økende bompenge-belastningen på folk, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

I fjor starta blant annet bompengeinnkrevingen rundt Kristiansand, det ble bompenger på to nye fylkesveier, og prestisjeprosjektet Bjørum – Skaret på E16 starta bompengeinnkreving i desember, ifølge en oversikt NAF har utarbeida.

– Nye rekorder for hvor mye vi betaler inn i bompenger kommer på løpende bånd, sier pressesjefen i NAF. – Grunnen er at det stadig startes opp prosjekter med høye takster og lange nedbetalingstider, forteller hun i ei pressemelding.

17,3 milliarder kroner i bompenger

I 2025 er det venta at vi totalt vil ha betalt inn 16,5 milliarder kroner. I 2026 kan summen bli hele 17,3 milliarder kroner. Dette er ifølge Statens vegvesens bompengerapport. Samtidig kreves stadig mer av bompengene inn i bypakker.

Også i 2026 er det oppstart for flere nye bomringer rundt mindre byer. I løpet av året starter bompengeinnkreving i Bypakke Tønsberg-regionen, Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy, Kristiansund og fase to av Bypakke Grenland.

– Vi er sterkt kritiske til at bomringer settes opp rundt stadig flere og stadig mindre byer. Mange av bypakkene legger opp til å få folk over ut av bilen og over på kollektiv, sykkel og gange, men flere av disse byene har ikke et godt nok kollektivtilbud, mener NAF.

Innkreving fra første halvår 2026

Formålet med Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt, heter det på Vestfold fylkeskommune sine nettsider. Bak står Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune.

Det mest kostbare i pakka er den nye fastlandsforbindelsen fra Jarlsberg til Kolberg på Nøtterøy. Dette aleine er beregna til cirka 5 milliarder kroner. Pakka totalt er beregna til litt over 7 milliarder kroner.

Fastlandsforbindelsen blir starta på i 2029 og vil kunne stå ferdig tidligst i 2032, men går alt etter planen starter bompengeinnkrevingen allerede før sommeren i år.

Åtte bomstasjoner rundt by’n

Det blir åtte bomstasjoner rundt Tønsberg, med betaling for å passere både inn og ut av by’n. De vil i all hovedsak bli plassert der det var bomstasjoner sist det var bomring rundt Tønsberg. I tillegg vil det komme bomstasjoner ved den nye fastlandsforbindelsen.

Prisen for personbil vil ligge på litt i overkant av 21 kroner, med brikkerabatt kan det bli snakk om rundt 17 kroner per passering. Elbiler kan passere for rundt 12 kroner, kommer det fram av prisanslagene nå i forkant av innføring av bompenger. Takster dobles for kjøretøy over 3,5 tonn.

Det settes et «passeringstak»: Man betaler for maksimum 80 passeringer per måned samla i alle bomstasjonene for kjøretøy i takstgruppe 1. Det innføres felles «timesregel» for alle seks og etter hvert åtte bomstasjonene for takstgruppe 1 og 2. Man betaler ikke for nye passering hvis disse skjer innen en time fra den første.

Deler av pakka startes på i år

Den forrige bomringen var «enveiskjørt», men nå må man betale for å kjøre både inn og ut av by’n. Sjøl om arbeidet med fastlandsforbindelsen først vil starte i 2029 og den vil stå ferdig tidligst i 2032, vil bompengeinnkreving starte allerede i år.

Det forklares med at det er mye forberedelser som skal til før arbeidet settes i gang. Dessuten vil andre deler av bypakka bli starta på allerede i år.

Det er eksempelvis trafikksikringstiltak med gang- og sykkelveier, som også er en del av bypakka.

