Mener bygda vår taper på alle punkt: – Dyrt og dårlig, spesielt for Re

– Jeg kan ikke se at Re-folk får så mye igjen for dette. Å bo i by’n betyr at man må tåle kø, vi kan ikke sende regninga for å bli kvitt køen i Tønsberg til alle rundt Tønsberg.

Grete Wold (SV) fra Tønsberg sitter på Vestfold-benken på Stortinget, og hun vil kjempe i mot den nye fastlandsforbindelsen helt fram til det som ser ut til å bli endelig vedtak skal fattes i starten av juni 2025.

Hun tar kontakt med ReAvisa for å minne om det hun mener er store negative konsekvenser for bygda vår, det blir dyrt og dårlig, mener SV-eren.

Se og hør Grete si sin mening:

– Det blir ei kjempebru i mellom Færder og Vear. Denne regninga blir sendt til alle innbyggerne i Tønsberg, og ikke minst alle innbyggerne rundt Tønsberg, og den regninga kommer til å bli høy og den kommer til å vare i veldig, veldig mange år framover.

– Det betyr at når jeg skal handle i Re, som jeg gjorde to ganger forrige uke, det er veldig fint å handle i Re, så må jeg betale bompenger både tur og retur, sier stortingsrepresentanten til ReAvisa.

– Jeg er opptatt at vi skal ha én kommune, vi skal sørge for at det er lett å komme seg til Tønsberg og ut av Tønsberg.

Bytter ut åker med asfalt

– For min del så bor jeg midt i Tønsberg og jeg er vant til å forholde meg til kø, og det er en del av det å bo i en by. Vi kan ikke sende regninga for det til alle som bor rundt Tønsberg. Det blir urettferdig.

Bru-prosjektet kommer til å ødelegge masse matjord og masse natur, forteller Grete Wold. – Jordvern er noe vi alle er opptatt av. Det å bygge ned åker for å få asfalt i steden, det er helt ufattelig at vi kan gå med på.

– Jeg undrer meg at for eksempel Senterpartiet kan gå for dette, sier Grete Wold. Også lokalt i Tønsberg kommunestyre ble det et flertall for pakka.

Flertall – til protester

– Dette er en veldig, veldig dårlig ide, sier Grete Wold som frykter at det nå går mot flertall i Stortinget. Det ser sånn ut nå, med de store partiene med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen på ja-sida for fastlandsforbindelsen.

Ny fastlandsforbindelse er den største delen av Bypakke Tønsberg-regionen. – Dette har vært en ekstremt lang reise, og med behandlingen i Stortinget kan vi endelig komme videre. Det har stor betydning for oss, for sikkerhet og beredskap og for videre utvikling av Tønsberg som by, har Tønsberg-ordfører Frank Pedersen sagt.

I april la Samferdselsdepartementet fram forslag til Bypakke Tønsberg-regionen. Forslaget er i tråd med lokale vedtak og omfatter prosjekter på fylkesvei og kommunal vei i kommunene Færder og Tønsberg, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) i ei pressemelding:

5,2 milliarder kroner

Hovedelementene i pakka er ny fastlandsforbindelse til Færder og Semslinna. I tillegg kommer fire større gang-, sykkel-, kollektiv- og trafikksikkerhetsprosjekter samt en rekke tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk, går det fram av proposisjonen.

Ny fastlandsforbindelse vil gi en tryggere forbindelse til Færder kommune, redusere trafikken i Tønsberg sentrum og på Teie og forbedre forholdene for myke trafikanter. Brua er planlagt som en hengebru med seilingshøyde på 40 meter, fire kjørefelt og gang- og sykkelvei. Prosjektet har en kostnad på 5,2 milliarder kroner.

Med ny fastlandsforbindelse vil trafikkmønsteret endre seg, og trafikken vil øke betydelig på Semslinna. Det er derfor behov for å utvide veien til fire felt, går det fram av forslaget.

15 år med bompenger

Finansiering er basert på bompenger, fylkeskommunale og kommunale midler, samt merverdiavgiftskompensasjon som staten refunderer. Det er ingen riksveiprosjekter i pakka. Samla økonomisk ramme er 7.252 millioner kroner.

Vestfold fylkeskommune legger opp til åtte bomstasjoner med toveis innkreving. De seks første vil åpne i 2026 og de to siste når ny fastlandsforbindelse og Semslinna åpnes for trafikk, etter planen i 2032/2033.

Det er lagt opp til innkreving i inntil 15 år fra oppstart av de første bomstasjonene.

