Unge komponister fra Re ble spilt av KORK

Re-elevene komponerte seg helt til finalen i musikk-konkurransen – og der fikk de høre sin egen komposisjon framført av sjølvaste Kringkastningsorkesteret.

Sjuendetrinn på Bjerkely skole er finalister i komposisjonskonkurransen Veslefrikk, melder skolen til ReAvisa: I vinter var flere av klassene på Bjerkely skole i full gang med å komponere musikk. De har jobba sammen i grupper, kommet med ideer, spilt instrumenter og satt det hele sammen til fine komposisjoner.

Å komponere sammen i grupper er utfordrende og gøy på samme tid, får lokalavisa fortalt. At klassen har fått til disse fine komposisjonene betyr at de har kommet med mange gode ideer og jobba sammen for å utvikle dem.

2.300 deltakere fra skoler over hele landet

Det betyr også at de har klart å fortsette, sjøl om det til tider har vært vanskelig. Her har elevene vist både kreativitet, samarbeid og utholdenhet, forteller lærerne. Noen av klassene sendte inn bidrag til Veslefrikk-konkurransen.

Dette er en konkurranse som arrangeres av Skapia, og som sammen med U-trykk for ungdomstrinnet har 2.300 deltakere fra skoler over hele landet.

Det tas ut fem finalister og så skal det kåres en vinner.

Finale-bidraget framført av KORK

I år ble 7. trinn på Bjerkely skole i Undrumsdal plukka ut som finalist med komposisjonen de har kalt «Greske guder». Som finalist har de fått et lite utdrag av komposisjonen sin arrangert for orkester, og dette har blitt satt sammen med utdrag fra de andre finalistenes komposisjoner.

Siste tirsdag i april spilte sjølvaste Kringkastingsorkesteret KORK dette utdraget på festkonsert i Store studio i Oslo. Elevene i 6. – 7. klasse fulgte konserten live.

Det var stor stas å høre musikken de sjøl har laga, spilt av et profesjonelt orkester. Konserten ligger tilgjengelig på KORK sine nettsider (ekstern lenke).

Feira finaleplassen med popcorn og is

7. trinn ved Gabriel og Sigurd fikk utdelt et flott diplom og hele klassen feira finaleplassen med popcorn og is. Det ble en annen finalist som gikk helt til topps, men juryens begrunnelse er meget god:

«Dette er en skikkelig bra komposisjon. Dere har en fin og tydelig form hvor dere bygger opp komposisjonen på en bra måte. Formen er naturlig og logisk. Det er fine harmonier som fungerer godt, heter det i juryens tilbakemelding.

Videre: «Det er fine overganger mellom delene, og at dere tar med dere flere elementer fra de andre delene av komposisjonen inn i den siste A-delen, er flott gjort. Vi i juryen synes dere lager en bra gjennomtenkt og helhetlig komposisjon».

