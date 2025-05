Kommunedirektøren om folkemøte i Re: – Ønsker en åpen og ærlig prosess i en krevende situasjon

Hvilke tjenester berøres? Hvordan påvirker dette meg?, er spørsmål mange har – med god grunn. Det er store summer som skal spares inn, og det på kort tid.

Et funn fra land som kjørte kommunereform før oss, først og fremst Danmark, var at det lokalpolitiske engasjementet ofte synker når det blir større kommuner og mye sentraliseres.

Men et positivt funn var at det kunne bøtes på med flere folkemøter og et større engasjement fra sak til sak.

Flere har etterlyst folkemøter

Det første har vi sett heller lite til, fem år inn i den nye storkommunen slått sammen av Re og Tønsberg, men nå skal det bøtes på med et folkemøte på Revetal ungdomsskole. Mandag 26. mai klokka 18.00 på Revetal ungdomsskole – da blir det folkemøte om kommuneøkonomien.

Det siste har vi sett flere eksempler på, blant annet ved mobilisering for Fon barnehage på tvers av alle sogn i Re.

Det er flere folkevalgte som har en del av æren for at det nå kalles inn til folkemøte.

– En krevende situasjon

I prat med ReAvisa har det blitt nevnt at det ikke har blitt som forespeila angående flere folkemøter etter sammenslåinga. Det har vært et ønske om å få til flere folkemøter rundt om i den nye storkommunen, det veit lokalavisa.

Det er kommunedirektør Mette Vikan Andersen som nå inviterer til møte. Tønsberg kommune er, i likhet med mange andre norske kommuner, i en krevende økonomisk situasjon, heter det i invitasjonen.

Kommunedirektøren ønsker en åpen og ærlig prosess i en krevende situasjon. Tønsberg kommune må spare nesten 300 millioner kroner innen utgangen av 2028, og nesten 100 millioner kroner må kuttes i løpet av 2025.

Bærekraftig på sikt

Innsparingsprosjektet går under navnet «Sunn kommuneøkonomi», som oppfølgeren til «Handlings-rom 2024» – som møtte oss i inngangen til Tønsberg kommune.

«Handlingsrom 2024» skulle gjøre kommuneøkonomien romsligere innen fjoråret. «Sunn kommuneøkonomi» er, som forgjengeren «Handlingsrom 2024», et grep for å sikre bærekraftig økonomi på sikt.

Det er betydelig lavere skatteinntekter enn forventa som har skapt disse utfordringene for kommunen, heter det i en pressemelding fra Tønsberg kommune.

Ett i Re, og ett i Tønsberg

Når kommunen reduserer sitt driftsbudsjett med nesten 300 millioner kroner, vil dette merkes på tjenestene. Da er det helt naturlig at det oppstår noe bekymring blant innbyggerne. Hvilke tjenester berøres? Hvordan påvirker dette meg?, er spørsmål mange har – med god grunn.

Det blir to folkemøter med dette som tema: Ett på Revetal ungdomsskole og et på Støperiet i Tønsberg. Først klokka 18.00 mandag 26. mai på Revetal ungdomsskole, så klokka 18.00 tirsdag 27. mai på Støperiet.

Her vil kommunedirektøren orientere om kommuneøkonomien, foreslåtte innsparingstiltak og veien videre. – Målet er å skape litt forutsigbarhet, sier hun på kommunens egne nettsider.

Spørsmål og innspill

Frammøtte vil få anledning til å stille spørsmål dersom de lurer på noe. Ved siden av kommunedirektøren vil også kommunalsjefene for kommunens sektorer være til stede.

Tønsberg kommune ønsker at de som tenker å komme på folkemøte melder sin interesse i forkant, det kan gjøres på kommunens nettside (ekstern lenke).

