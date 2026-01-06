Vedmaskin på vift: – Takk til alle som har bidratt til å få den tilbake

Vedmaskinen forsvant fredag og var tilbake på mandag. En angrende synder kom tilbake med tjuvgodset av en verdi på rundt 100.000 kroner.

For Arne Nåtedal på Hengsrød er vedmaskinen et must i attåtnæringa hans, der han produserer bortimot 70 kubikk med ved hvert år. Uten denne 13 år gamle redskapen så blir det fort umulig.

Til daglig driver han Re-nett og vedproduksjonen har mer preg av hobby, eller «jobby». Maskinen har en verdi på rundt 100.000 kroner, men enda viktigere er nytteverdien.

– Så feil kunne jeg ta!

– Jeg var ganske fortvila da jeg oppdaga at den var borte og lurte veldig på om jeg skulle etterlyse den – kanskje det bare skremte tjuvene til å gjemme den bort og jeg spolerte alle muligheter for å få den tilbake, forteller Arne til ReAvisa.

– Så feil kunne jeg ta! Jeg drista meg til å dele en etterlysning på Facebook-gruppa ReAvisa – oppslagstavla, og da begynte det å renne inn med meldinger.

Arne ante ikke når vedmaskinen ble rappa og hvor den hadde tatt veien, men ganske snart var alt kartlagt ved hjelp av mange og likelydende observasjoner:

Tjuven fikk kalde føtter

Rundt klokka 15.00 fredag ble tjuveriet oppdaga. Arne antok at maskinen hadde forsvinni natt til fredag, men det ble kjapt klart at den ble tatt i 11-tida på dagtid fredag. Og ikke nok med det:

Ruta til vedmaskin-tjuven ble skissert opp, hele veien fra åstedet langs Hengsrødveien og etter hvert helt fram til adressen der tjuvgodset var plassert.

Det endte med at synderen fikk kalle føtter og en angrende vedmaskin-tjuv kom tilbake med den mandag formiddag.

– Det står det respekt av

Etter ei helg på vift er vedmaskinen trygt tilbake hos Arne Nåtedal på Hengsrød. Litt prega av helgeturen, med noen skader her og der. Det har tjuven gått med på å betale for. Nå er hobby-vedprodusenten lykkelig over å ha maskinen tilbake:

– Stor kred til den angrende synder for å komme tilbake med vedmaskinen, det må jeg si – uten å si så mye mer om det, egentlig.

Arne tok i mot både vedmaskin og angrende synder med åpne armer og mener det står respekt av å ville gjøre opp for seg.

Glad for engasjementet

Derfor trekkes saken hos politiet, som fikk en anmeldelse av tjuveriet fredag. Her rødda bygda opp sjøl: – Dette viser at lokalsamfunnet funker. At ReAvisa -oppslagstavla funker. Jeg er så glad for alle som har engasjert seg!

– Det er lett å tenke «detta ha’kke jeg no’ med» og ikke bry seg, men sånn er det ikke her. Og klart – de fleste veit også hva de skal se etter, flere kan litt om primærnæringer og produksjon.

– Det er helt utrolig hvor mange gode observasjoner som ble gjort og meldt til meg, som vi kunne samordne og få et godt bilde av hva som har skjedd hvor.

– Folk bryr seg

Vedmaskinen har slått oppi ei bru, den var ikke slått sammen på korrekt vis før tjuven stakk av med den. Det betyr skader på et ukjent beløp, men det skal tjuven koste sjøl, ifølge avtalen de har gjort.

Arne forteller at folk har kommi med tips og observasjoner på telefon og meldinger, flere har gått rundt, kjørt rundt, prata med folk og leita. Og veldig mange har spredd etterlysningen.

– Takk til alle, hilser Arne via lokalavisa. Med en oppfordring om at vi fortsatt må bry oss, pluss en påminnelse om at det nytter.

– Og det gjør heldigvis folk fortsatt her, det er en av styrkene ved å bo i ei bygd som Re.

