NM i Re til helga: – Dette blir toppidrett på nært hold

Med utøvere som kjemper om en VM-plass i Italia ligger alt til rette for stor spenning, IL Ivrig håper publikum kommer for å oppleve noe av det råeste norsk vinteridrett har å by på.

For aller første gang skal det arrangeres NM i vintertriatlon på Bibo idrettspark. Klokka 12.00 lørdag 10. januar 2026 går fellesstarten og allerede fra formiddagen ventes det liv og røre i anlegget når utøvere, arrangører og frivillige gjør sine siste forberedelser.

Vintertriatlon består av løping, sykling og langrenn – i den rekkefølgen – og er en idrett som stiller ekstreme krav til både utholdenhet, teknikk og evnen til raske skifter. At årets NM også er uttaksløp til VM i Italia i februar, gjør at nivået ventes å være svært høyt, får ReAvisa fortalt.

Unge håp med VM-ambisjoner

– Dette er toppidrett. De som skal til VM må prestere her på lørdag, så det blir skikkelig konkurranse, sier rennleder Andreas Rønning (49) på vegne av arrangøren Horten og Omegn Cycleklubb som låner arenaen av IL Ivrig.

Blant utøverne som stiller til start er Casper Rønning (21), som har deltatt både i NM og VM i vintertriatlon før. Han er inne i en viktig fase av sesongen og håper formen sitter når startskuddet går.

– Jeg må opprettholde VM-formen, for det er ikke lenge til mesterskapet. Jeg har løpt veldig mye i det siste, og sykkelformen er på vei opp, så jeg håper det gir uttelling, forteller han og understreker at kulda er en faktor som merkes godt.

Første NM av dette slaget i Re

– Det er et sjokk for lungene og kroppen. Pulsen og pusten reagerer, så det er en tilvenningssak. Det er tøft, men også det som gjør denne idretten spesiell, forteller Casper til ReAvisa. Klar for NM-kamp på Bibo til helga.

Konkurransetida i seniorklassen ligger vanligvis rundt halvannen time, men forholdene kan påvirke dette betydelig. – Snøen kan være løs eller hard, og da varierer tidsbruken mye. Men rundt halvannen time er et greit utgangspunkt.

Ifølge arrangøren har det aldri tidligere vært arrangert NM i vintertriatlon på Bibo. Det har vært løpsarrangementer i området før, men dette er første gang idrettene kombineres i et offisielt mesterskap.

Håper på mye publikum

Andreas understreker på vegne av arrangøren at ambisjonen er at dette ikke skal være et engangstilfelle. – Vi har lyst til å gjøre dette igjen. Enten som NM eller Norgescup. Men da er vi også avhengige av at folk kommer og ser på nå på lørdag og at vi viser at dette er en god arena for både deltakere og publikum.

Løypa starter med løping rundt skoleområdet, før utøverne går inn i skiftesonen og skal videre ut på sykkel. Deretter går turen ned i lysløypa før avslutning skjer på ski inne på stadionområdet.

Dette gir gode muligheter for publikum til å følge store deler av konkurransen. Ifølge arrangøren er det en veldig underholdende og spennende konkurranse.

Stor frivillig innsats

– Høy fart, mange skifter og mye dramatikk, forklarer Andreas. Foreløpig er det påmeldt rundt 35 deltakere og flere av dem har sterke meritter, inkludert tidligere norgesmestere og verdensmestere. Hele fem av dem er lokale navn.

Bak arrangementet ligger det en stor dugnadsinnsats fra frivillige: Produksjon av snø, rigging av løyper, tilrettelegging av anlegg og gjennomføring på sjølve renndagen er resultat av mange timer dugnadsarbeid.

Blant de frivillige er også den lokale idrettsildsjelen i Re, Svein Olsen (78), som sammen med flere andre har lagt ned en betydelig innsats for at arrangementet skal la seg gjennomføre. – Uten de frivillige hadde dette vært helt umulig. Den innsatsen er helt avgjørende, forteller rennleder Andreas til ReAvisa.

