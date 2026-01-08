Fire fastlandsforbindelse-jobber lyses nå ut

Det blir oppretta flere stillinger nå som bypakka og ny fastlandsforbindelse skal realiseres. Fire spennende jobber er nå lyst ut, forteller prosjektlederne.

– Nå bemanner vi, forteller prosjektlederne i ei pressemelding. De forteller samtidig om en stor interesse for fastlandsforbindelsen, dette ut ifra launchdialogen med konsulent- og entreprenørmarkedet.

Prosjektleder for Ny fastlandsforbindelse til Færder, Morten Klokkersveen, framhever blant annet den nye brua over Vestfjorden – en planlagt hengebru – som skaper særlig interesse for både utenlandske og norske aktører.

Dette er de nye stillingene

– Det vil bli stor byggeaktivitet framover. Det håper vi også lokalt næringsliv vil merke, sier prosjektsjef i Bypakke Tønsberg-regionen, Nina Knutsen i pressemeldinga. Der fortelles det spesielt om fire nye stillinger:

Geoteknikeren vil ha en spesialisert og viktig rolle i prosjektorganisasjonen, med ansvar for å ivareta geotekniske forhold gjennom hele prosjektets livsløp, heter det i stillingsannonsen om geotekniker.

vil ha en spesialisert og viktig rolle i prosjektorganisasjonen, med ansvar for å ivareta geotekniske forhold gjennom hele prosjektets livsløp, heter det i stillingsannonsen om geotekniker. Kontraktsrådgiver for Ny fastlandsforbindelse til Færder har hovedansvaret for kontrakter i Fastlandsforbindelsen, står det i stillingsannonsen.

for Ny fastlandsforbindelse til Færder har hovedansvaret for kontrakter i Fastlandsforbindelsen, står det i stillingsannonsen. Prosjektstyreren i Ny fastlandsforbindelse til Færder skal bidra til å sikre trygg økonomisk styring av prosjektet, også etablering og oppfølging av rutiner for risikovurdering og rapportering, heter det i stillingsannonsen.

i Ny fastlandsforbindelse til Færder skal bidra til å sikre trygg økonomisk styring av prosjektet, også etablering og oppfølging av rutiner for risikovurdering og rapportering, heter det i stillingsannonsen. Ingeniørgeologen skal sikre faglig kvalitet og risikohåndtering knyttet til berggrunn, fjellforhold og tunnelarbeider. Rollen er avgjørende for å identifisere og håndtere geologiske utfordringer tidlig, og for å følge opp tekniske løsninger gjennom hele prosjektets livsløp, står det i stillingsannonsen.

Alle stillingene er lyst ut og kan finnes via blant annet Vestfold fylkeskommune sine nettsider.

