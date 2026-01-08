Leserinnlegg: – Det oppleves urettferdig og korttenkt

Når belastningene blir store på en liten bygd og kommunen ikke ser verdien av de små bygdene de har, da oppleves ikke løsningen som rettferdig, men en stor svekkelse av tilhørighet til kommunen de skal høre til, skriver Wenche Skaug.

Jeg bor ikke lenger i gamle Re kommune – eller Tønsberg kommune, som det heter nå. Likevel bryr jeg meg om utviklinga. For gamle Ramnes/ Re er hjemstedet mitt. Det er der jeg vokste opp, det er der røttene mine er. Det er der jeg vil se liv og vekst, ikke nedlegging og at barnelatter stilner fra barnehagen.

Tønsberg kommune skal spare penger. Og forslag om nedleggelse av Fon barnehage er igjen kommet opp. En nedleggelse som omtales som nødvendig innsparing.

En politisk styrt sentralisering

Men bak tallene skjuler det seg en politisk styrt sentralisering. Som kan svekke alle de små bygdene i utkanten av kommunen. Barnehagen i Fon er mer enn bare et bygg. Og en barnehage-nedleggelse handler ikke bare om kroner og øre.

Det handler om tilhørighet, trygghet, samhold, nærmiljø og identitet. Det handler om fellesskap som forebygger utenforskap, en av vår tids største utfordringer. Det er møteplass der vennskap dannes og identitet bygges.

Når foreldre og andre voksne i bygda investerer tid, krefter og engasjement i barnas fremtid, da bør lokalpolitikere støtte opp om og applaudere dette.

Lokalsamfunn tappes for livskraft

Om barnehagen forsvinner mister Fon mye av hjertet sitt. Hva skjer når hjertet forsvinner? Barnelatteren stilner fra barnehagen og lokalsamfunnet tappes for livskraft. Bygda mister litt av evnen til å holde på folk og tiltrekke seg nye.

De reelle kostnadene, hva er det? På papiret ser det ut som kommunen sparer penger. Slik man trodde med omleggingen av SFO. Vi veit alle hvordan det gikk, kommunen sparte ikke penger – de tapte penger.

I virkeligheten flytter man bare regninga fram i tid – og gjør den større og dyrere.

En liten og kortsiktig innsparing

Legges barnehagen ned mister bygda attraktivitet. Tilflyttingen av barnefamilier uteblir og skatteinntekter går ned. Foreldrene må leve med utrygghet om barna får plass i nærmeste barnehage, som også er den eneste i riktig skolekrets.

De kan ende opp med en lang reisevei for å komme til og fra barnehagen, siden hele Tønsberg kommune er én inntakssone. Vi må derfor også stille dette ubehagelige spørsmålet:

Når ble innskrenkninger rundt Fons framtid og kultur – altså barna – et alternativ for å sikre seg en liten innsparing på kommunens budsjett i et kortsiktig perspektiv?

Bygda betaler prisen – nok en gang

Den lille bygda Fon – med sin flotte barnehage, natur og yrende kulturliv, og ikke minst et levende engasjert lokalsamfunn og store dugnadsiver – har måtte betale den høyeste prisen, gang på gang.

Når belastningene blir store på en liten bygd og kommunen ikke ser verdien av de små bygdene de har, da oppleves ikke løsningen som rettferdig, men en stor svekkelse av tilhørighet til kommunen de skal høre til.

All kommunal tilstedeværelse glimrer med sitt fravær. Kun barnehagen, som alle er så glad i, er igjen.

Hilsen Wenche Skau, Re-patriot.

