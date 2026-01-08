Få dager til høringsfristen går ut: – Engasjer dere!

– Vi håper at så mange som mulig svarer på høringen, at vi får minst like mange svar som ved forrige runde, sier Renathe Fekene, FAU i Fon barnehage.

Som oppfølging av saken i kommunestyret for snart ett år siden om «Mulige endringer i barnehage- og skolestruktur – sunn kommuneøkonomi», ble et høringsdokument om mulig nedleggelse av Fon barnehage sendt ut på høring før jul.

Nå nærmer fristen seg, det er i skrivende stund bare fire dager igjen til fristen som er satt til 12. januar 2026. Det betyr at juleferien har gått med til bekymring og kladding på høringsuttalelser som må ferdigskrives og sendes inn innen fristen.

Klarte å snu et varsla flertall for nedleggelse

FAU i Fon barnehage vil ikke klage på at høringen ble lagt ut før jul med frist rett etter jul. Renathe Fekene forteller på vegne av foreldreutvalget at de gjerne ser at saken avklares så kjapt som mulig, for å unngå mer usikkerhet.

De håper selvfølgelig at barnehagen vil bestå, som i forrige runde – noe om i realiteten var en utsettelse av hele nedleggingsspørsmålet. Da klarte bygda å snu et varsla flertall for nedleggelse.

Nå håper FAU i Fon barnehage å redde barnehagen for framtida, og de oppfordrer alle som engasjerer seg i saken – det er mange, så vi av aksjonene i forrige runde – å skrive et høringssvar.

Tida jobber til fordel for Fon barnehage

– FAU hadde et møte med kommunalsjef og virksomhetsleder i går der vi – igjen – fortalte om hvorfor vi mener det er veldig viktig for bygda og barna i Fon og omegn at barnehagetilbudet består, forteller Renathe Fekene til ReAvisa:

– Vårt standpunkt har ikke endra seg siden forrige runde, vi opplever desto mer iver for å beholde barnehagen, flere søkere og et enda bedre tilbud til de barna som er så heldige å få gå i Fon barnehage.

– Vi er svært usikre på om kommunen i det hele tatt vil spare penger på dette. Vi veit at det er mange barn som ønsker seg oppstart i Fon barnehage til høsten.

Selge et bygg bygd på dugnad?

– Det er liv laga for barnehage i Fon, det ser vi år hvor det er tatt i bruk nærmere 50 av 50 plasser – nesten helt full barnehage. FAU er ikke trygge på at alle våre barn og framtidige søsken vil få plass i Brekkeåsen barnehage, for hvor skal barn fra Brekkeåsen få plass da?

FAU henstiller til politikerne om å kjenne ekstra godt etter om det vil være hensiktsmessig å legge ned Fon barnehage, de stiller seg undrende til argumentene for nedleggelse.

Spesielt om innsparinga som er nevnt i høringen er reell – hvis kommunen ikke kan selge bygget som bygd på dugnad av folk i Fon.

– Engasjer dere!

– Vi leser likevel av høringen at kommunen ikke er fremmed for tanken av salg at bygget, noe som vil være med på å rasere et flott tilbud for barn og unge i Fon, samt sosiale møteplasser for øvrige innbyggere i åra framover.

FAU er godt i gang med å skrive sitt svar og håper politikerne vil se viktigheten av barnehagen og barnehage-bygget for bygda, framfor en liten innsparing på budsjettet.

– Vi håper at så mange som mulig svarer på høringen, at vi får minst like mange svar som ved forrige runde, sier Renathe til ReAvisa.

Høringsnotatet finner du på Tønsberg kommune sine nettsider (ekstern lenke).

