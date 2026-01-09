Skiløyper i Re: – Har jobba døgnet rundt i ei uke nå

Til helga kan du legge ut på skitur på Bibo, det sørger både naturgudene og snøkanonene for.

– Vi vil melde om god snøproduksjon og veldig snart klare skiløyper på Bibo. Vi er nok med det eneste lokasjon som kan tilby skiløyper i Tønsberg Kommune akkurat nå, forteller Thomas V. Langedrag i en epost til ReAvisa fredag morgen, med et bilde fra samme morgen. Thomas er leder i skigruppa i IL Ivrig.

– Snøproduksjon-gjengen har jobba døgnkontinuerlig i ei drøy uke og vi vil ha cirka to kilometer med skiløyper klare på Re-torvet skistadion til helga.

Meget etterspurt – endelig i gang

Da vil det også være tidenes første NM i vintertriatlon her i Re, les mer om det her. – Vi er veldig glade for å få dette på plass etter en treg start på vinteren. Mange har etterspurt status på skiløypene og gleder seg til å ta de i bruk. Både aktive og mosjonister, gamle og unge, folk med kort vei og langveisfarende.

Også utøverne i klubben får etterlengtede skispor nå: – Som eneste skiskytteranlegg i området får vi nå flotte treningsforhold for våre 45 aktive skiskyttere i IL Ivrig, forteller Thomas til ReAvisa.

IL Ivrigs skigruppe satser på flotte forhold for alle som vi finne fram skiene for året, melder Thomas fra et snødekt Bibo – både ved hjelp av naturgudene og snøkanonene.

Mulig med ski i Re-løypene

Re-løypene må satse på natursnø som daler ned fra himmelen, for å sette spor gjennom de fantastiske traseene i Ramnes. – Det er lite, men mulig å teste med snø under skia, er siste oppdatering fra den kanten av Re.

– Men bruk ski som tåler minimalt med snø, er rådet på Re-løypenes Facebook-side. – Parker ved den nye parkeringen ved Risås, på grunn av lite snø må du bære skiene fram til Bjønnmyrsveien.

– Det er cirka en halv kilometer til fots, så ha gode sko, rådes det videre. Dugnadsgjengen i Ramnes håper på mer snø for å sette enda mer og bedre skispor i Re-løypene.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.