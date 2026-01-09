Medlemsvekst: Lokallag i Re har størst vekst i landet

Norges bondelag melder om stor medlemsvekst nasjonalt, og trenden er den samme lokalt. Økningen er størst blant de yngste og faktisk også blant medlemmer som ikke er bønder sjøl.

Det var den første mandagen i dette nye året at Norges bondelag gjorde opp regninga for fjoråret: Medlemsvekst gjennom hele året som gjør at organisasjonen nå har over 59.000 medlemmer nasjonalt.

Medlemsveksten er størst blant yngre, og stadig flere melder seg inn uten sjøl å være bønder. Utviklinga kommer i en tid prega av krig i Europa, klimaendringer og mer ustabile forsyningslinjer.

Forbrukere engasjerer seg

– Norsk matproduksjon er en del av Norges totalberedskap. Uten aktive bønder over hele landet svekkes både selvforsyning og trygghet, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Medlemsutviklinga viser vekst i alle aldersgrupper, men særlig blant de yngre. At flere forbrukere engasjerer seg, mener bondelagslederen er et tydelig signal om at landets matproduksjon er viktig både for bønder som næringsdrivende og forbrukere.

– Dette handler ikke bare om bønder og landbrukspolitikk. Det handler om trygg mat, nasjonal beredskap og ansvar for framtida.

Større gjennomslag politisk

For bondelaget betyr flere medlemmer større tyngde i møte med myndighetene. – Skal Norge være bedre rusta i åra som kommer, må det være mulig å produsere mat i hele landet. Det krever politisk vilje. Medlemsveksten gir oss større gjennomslagskraft.

Veksten i medlemsmassen gjelder både i Vestfold og i Re, melder Vestfold bondelag i ei pressemelding i dag fredag 9. januar 2026: Ramnes bondelag endte på andreplass blant alle bondelag i landet når det gjelder prosentvis medlemsvekst. Også Fon bondelag hadde en god vekst.

Fylket vårt endte på fjerdeplass av alle fylker i landet. Her var allerede mange bønder medlemmer fra før av, så nå er Vestfold det fylket med den høyeste andelen av aktive bønder som medlemmer.

Kort om medlemsvekst i bondelagene:

Per 31.12.2025 var det 59.046 medlemmer i Norges Bondelag, noe som betyr medlemsvekst gjennom fjoråret.

3.172 er nå medlemmer i Vestfold. Det er 59 flere enn i fjor. Det er størst vekst i antall medlemmer i aldersgruppen 21 – 30 år.

Ramnes bondelag har økt medlemsmassen med over 13 prosent og er det lokallaget i hele landet med nest mest medlemsøkning i fjor.

At flere yngre melder seg inn sammenfaller med at andelen unge bønder øker, og vi ser en større optimisme i landbruket. I fjor svarte ni av ti bønder at de er stolte av å være bønder, og at lønnsomheten i landbruket er bedre.

