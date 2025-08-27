– Jeg har ikke kjørt traktor før – aldri sitti i en, engang

Se stortingskandidatene prøve å kjøre traktor i videoen over. Re-bonde Magnus Johnsen håper de er bedre på å styre landet enn traktor’n.

“Du høster som du sår”, heter det jo. Om ikke lenge ser vi hva slags uttelling partiene får for sin valgkamp. Les mer om stortingsvalgkampen her i Re i ReAvisa, august 2025.

Bondelagets valgkamp har vart helt siden i våres, da toppkandidatene fra Vestfold fikk være på med våronna hos Søyland og Rustan på Fossan og Revetal.

I forrige uke var de på gårdsbesøk igjen, da på Hotvedt gård. Mens de i våres fikk spre møkk, var det nå på seinsommeren klart for å kjøre halmballer.

Se bilder fra stortingskandidatenes gårdsbesøk i Re:

