– Jeg har ikke kjørt traktor før – aldri sitti i en, engang

Se bilder fra stortingskandidatenes gårdsbesøk i Re:
Ole Erik Holtung (23) fra Kleiva og Martin Gran (20) fra Høyjord snakka om sine erfaringer som unge bønder. – De er interesserte, forteller Ole Erik etter hvert som tidskjema ryker på grunn av veldig mange spørsmål, – så får vi se hvor mye som synker inn. Det gjenstår jo å se etter valget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Vertskapet på Hotvedt gård ved Inger Synnøve Johnsen og Magnus Johnsen. Sistnevnte var traktor-instruktør og forteller at han håper de er flinkere på styre landet enn traktor’n. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Julie Estedahl Stuestøl (MDG) er førstekandidat på Vestfold MDG sin liste til stortingsvalget, Mathias Willassen Hanssen (H) er andrekandidat for Høyre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Re-gutten Halvard Brundtland (SP) er tredjekandidat for Vestfold Senterparti og Grete Woll (SV) er førstekandidat for SV, i år igjen. Sistnevnte kapra utjevningsmandatet fra Vestfold ved forrige stortingsvalg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Kathrine Kleveland (SP) sitter på stortinget, hun kom inn på et direktemandat til Senterpartiet etter et brakvalg for fire år siden. Nå kjemper hun for fornyet tillit, uten at tallene står henne bi i meningsmålinger fram mot høstens valg. Her i prat med en annen førstekandidat fra Vestfold Christian Bredvei Gusland (KrF). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Ferske traktorførere stabler halmballer på traktorhenger. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
De fleste toppkandidatene fra Vestfold stilte til valgkamp-event på Hotvedt gård på Svinevoll i regi av Vestfold bondelag. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
– Flaut å si det, men jeg har bare kjørt traktor i farming simulator, sier Halvard Brundtland. Og det til tross for at gutten er oppvokst i Re og representerer Senterpartiet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Jubel! Stortingskandidatene ble delt inn i lag, på tvers av partier og blokker. Det førte til tverrpolitisk jubel. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Nervøs nestemann. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
– Var det så synlig, altså?, lurer Eivind Yrjan Stamnes (AP) på da lokalavisa spør om det var første gang han kjørte traktor. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
– Kjempegøy!, mener Eivind – som også mener de fleste bør prøve seg på å kjøre traktor og i politikken. Det krever litt å styre begge deler. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det ble litt bulka stål på traktorhengeren under Erlend Larsen (H) sin økt. Instruktør og bonde på Hotvedt gård Magnus Johnsen satser på at stortingskandidatene er bedre på å styre landet enn traktor’n. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Svære baller og store utfordringer i landbruket, begge deler fikk bondelaget vist fram under valgkamp-eventet i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Helt uvitende om det prominente besøket av flere potensielle stortingspolitikere etter valget går (dyre)livet sin vante gang på Hotvedt gård. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Maren Njøs Kurdøl (Rødt) er sporty og sier seg villig til å være først ut i traktoren – uten engang å ha sitti i en traktor før. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Se video av en lynopplæring og traktordebut i toppen av denne saken. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Tverrpolitisk skryt av traktorkjøringa til Maren. Hotvedt-bonden Johnsen kunne vært mer imponert. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det er krevende, både økonomisk og når det gjelder arbeidsmengde, å satse som bonde i dag: – Det er mange som vil, men som ikke tør. Det må alle politikerne faktisk ta inn over seg i denne valgkampen, og følge opp med handling når de får makt, oppfordrer bondelaget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Hele gjengen på gårdsbesøk samla for et gruppebilde foran halmballene. Hvem av disse som skal representere oss på Vestfold-benken på Stortinget fra høsten av, er opp til deg og meg og alle andre som stemmer her i Vestfold. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
