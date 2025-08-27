Les papiravisa på nettavisa – august 2025

August-avisa er ute, med mye om Re-sommeren og enda mer om stortingsvalgkamp her i Re. Her finner du hele avisa – gratis å lese, både på papir og nett. Vil du plukke med deg ei fysisk avis, så finner du den i avishyller overalt i Re og omegn – sjekk hvor her.

Valgkampen har vart helt siden våronna til skuronna, der stortingskandidater har kommi på rad og rekke til Re – men ett parti har glimret med sitt fravær, til og med det eneste partiet med en stortingsrepresentant fra Re. Les hvem i den ferske papiravisa – og ikke minst hvorfor.

– Håper dere styrer landet bedre enn traktor’n, mener Magnus Johnsen, bonde på Hotvedt gård, som tok i mot alle som kjemper om en plass på tinget etter valget.

– Aldri sitti i en traktor før, engang!

Alle stortingskandidatene fikk nemlig prøve seg bak rattet på en traktor, og det endte med både velta halmballer og bulking av stål – men de fikk det nå til, til og med og kanskje aller best Maren Kurdøl (Rødt) som ikke bare kjørte traktor for aller første gang – det var første gang hun engang satt i en traktor.

Du kan lese om Tove Øygarden (Høyre) som gir seg etter bare halvgått pliktløp i lokalpolitikken, hun har søkt og fått innvilga fritak fra alle sine politiske verv ut denne perioden. Det ble for tidkrevende, forteller hun – og lokalavisa spør om det er fordi det er så mye mer å holde styr på i en langt større kommune.

Re frivilligsentral er i full sving etter sommeren, og de få månedene som har gått siden oppstart i midten av mars er blitt brukt godt: Nå er mange aktiviteter og tilbud på plass, og over 40 frivillige er med på det som skjer her.

Full fart på Re frivilligsentral:

Pluss mye, mye, mye mer godt lokalt lesestoff og nyttige lokale annonser – som alltid i ReAvisa. Du finner den overalt i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa. Dette nummeret finner du her.

Setter du pris på ReAvisa og vil bidra til driften videre inn i framtida, så har vi vipps 54 02 82 eller konto 1506.09.87979 – merk bidrag med «gave».

Alle monner drar, vi takker for alle bidrag – små og store. Det har etter hvert blitt et viktig grunnlag for videre drift av denne lille lokalavisa.