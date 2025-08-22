Over en halv million sider lest i årets Sommerles

– I år har vi hatt 451 påmeldte, og det har blitt lest nesten 6.000 bøker – over en halv million sider – her i Re. Veldig imponerende!, forteller biblioteksgjengen på Revetal bibliotek.

– Sommerles nærmer seg slutten, men vi holder koken fram til 1. september, og håper at alle Sommerlesere er med til siste slutt!, oppfordrer biblioteksgjengen på Revetal bibliotek via ReAvisa:

– Mandag 1. september trekker vi hovedvinneren fra Re. Hege og Anne kommer på overraskelsesbesøk til et klasserom for å dele ut premie og gjøre stas på vinneren.

Alle kan vinne – kule premier til alle

– Vi minner om at det ikke er den som har lest mest som automatisk vinner Sommerles. Alle som er påmeldt kan bli vinneren, men jo flere bøker du har lest, jo større sjanse for å bli den heldige.

Det er mulig å hente premier på biblioteket helt fram til 10. september. – Det er også datoen da vi feirer Sommer-leserne med en Sommerles-fest.

– Vi håper mange vil ta turen til oss den ettermiddagen, for da blir det loddtrekning av ekstra kule premier og vi får besøk av forfatter Line Halsnes.

– Husk å melde deg på til oss på biblioteket, så er du sikra plass.

