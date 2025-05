Søndag starter Sommerles – avsluttes med dino-fest

Det er ikke lenge før en lang skoleferie står for døren. Hva skal barna finne på? Kan barna gjøre noe som både er morsomt og lærerikt? Svaret er ja – på Revetal bibliotek.

Det er nemlig ikke lenge til at startskuddet går for årets Sommerles: 1. juni starter en landsomfattende sommerlesekampanje i regi av folkebibliotekene. Alle skolebarn fra 1. til 7. klasse, også de som er skolestartere til høsten, er invitert til å delta.

Kampanjen er gratis, den varer ut august, og har som mål å skape leseglede og gode leseferdigheter, melder Revetal bibliotek.

Skoleturné rundt om i Re

På Revetal bibliotek har allerede kampanjen starta med en skoleturné. Bibliotekarene Anne og Hege reiser rundt til barneskolene i Re for å fortelle alle elever om Sommerles.

– Vi håper både lærer og foreldre vil være med og hjelpe barna i gang og skape lesemotivasjon. I 2024 var vi 461 påmeldte, og det må vi klare å slå i år, sier de to bibliotekarene.

– Blir dere med? Den 1. juni kan dere registrere barna på nettsiden sommerles.no. Har barnet konto fra tidligere år kan den benyttes i år også.

Fine premier på biblioteket

– Finn fram bøkene dere har hjemme eller lån haugevis på biblioteket, les hele sommeren og registrer bøkene på sommerles.no for å klatre opp i level. På level 10, 20 og 30 kan barna hente kule premier på biblioteket.

– Dersom dere er usikre på hvilke bøker dere skal lese kan dere komme innom biblioteket for både boktips og lesetips.

Husk at alle bøker kan registreres – også lydbøker. Leser dere bøker høyt sammen? Det teller også.

Avsluttes med Sommerles-fest

Når Sommerles er over vil det i tradisjon tro bli Sommerles-fest på Revetal bibliotek, det blir onsdag 10. september klokka 17.00, med besøk av forfatter og illustratør Line Halsnes. Hun vil fortelle om sine favorittdinosaurer, som Spinosaurus, Velociraptor, Triceratops og mange flere.

– Visste du at Parasaurolophus hørtes ut som en trompet? Eller at hjernen til Stegosaurus ikke var større enn en plomme? Line tegner raskt og korrekt de flotte dyrene som døde ut for mange millioner år siden. Eller gjorde de egentlig det?

Mye tyder på at i alle fall en av dem klarte seg. Lise har skrevet boken «Tøffe dinosaurer». Kanskje du vil lese den i sommer?

Sommerens beste og største

– Vi håper at så mange som mulig har lyst til å bli med på sommerens desidert beste og største lesekampanje. Kom gjerne innom biblioteket og snakk med oss dersom du lurer på noe, eller les mer om kampanjen på sommerles.no.

Sommerles.no starta som en felles lesekampanje for Vestfold i 2012. Etter få år ble flere kommuner og flere fylker mer. I 2015 deltok omtrent seksti kommuner og sommeren 2018 var det første året med alle Norges fylker representert.

Det var etter at Sommerles.no i 2017 fikk utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å kunne løfte Sommerles.no til et nasjonalt nivå. Kampanjen har fortsatt å vokse, og sommeren i fjor ble det satt enda en ny rekord: Da deltok over 172.000 leseglade barn fra hele landet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.