Travel politi-helg: To ulykker og to savnet-meldinger

Ulykker med bil og sykkel og savnet-meldinger, pluss en fartskontroll. Det har vært flere turer til Re på politiet, denne helga.

Først fredag ettermiddag, langs Kileveien: En bil smalt inn i en lyktestolpe i 60-sona og brakk den i to. Politi og helse rykket ut og kraftselskap måtte til stedet for å utbedre skader på stolpe og strømtilførsel.

Fører av bilen, en mann i 40-åra, forklarte at han fikk et hjulpar på utsida av veibanen i forbindelse med en forbikjøring. Dette kikker politiet nærmere på, som oppretta en sak. Det var ingen personskader som følge av ulykken.

To søk etter savnede

Lørdag var en syklist uheldig langs Skinnane-veien, en mann i 30-åra. Han skal ha velta og vært bevisstløs, men våkna til og ble sendt til sjukehus for sjekk – mulig med bruddskader.

Søndag gikk det ut en etterlysning på en mann i 80-åra som sist ble sett ved Re helsehus og som var savnet, beskrivelsen og observasjoner gjorde at mannen ble kjapt gjort rede for.

Seinere samme søndag ble det satt i gang et søk etter ei savnet dame i 30-åra i Undrumsdal, det kan du lese mer om i denne saken.

Det har også denne helga vært fartskontroll langs Kopstadveien, der åtte bilister kjørte for fort og må betale bøter for det.