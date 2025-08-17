Dato: av

Travel politi-helg: To ulykker og to savnet-meldinger

KLINK I STOLPEN: Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring på den smale Kileveien med 60-sone. Bare den fremre bilen er involvert, den andre prøver bare å passere ulykkesstedet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ulykker med bil og sykkel og savnet-meldinger, pluss en fartskontroll. Det har vært flere turer til Re på politiet, denne helga.

Les flere saker fra politiloggen i Re.

Først fredag ettermiddag, langs Kileveien: En bil smalt inn i en lyktestolpe i 60-sona og brakk den i to. Politi og helse rykket ut og kraftselskap måtte til stedet for å utbedre skader på stolpe og strømtilførsel.

Fører av bilen, en mann i 40-åra, forklarte at han fikk et hjulpar på utsida av veibanen i forbindelse med en forbikjøring. Dette kikker politiet nærmere på, som oppretta en sak. Det var ingen personskader som følge av ulykken.

To søk etter savnede

SØK: Det er satt inn et redningshelikopter i leitinga. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Lørdag var en syklist uheldig langs Skinnane-veien, en mann i 30-åra. Han skal ha velta og vært bevisstløs, men våkna til og ble sendt til sjukehus for sjekk – mulig med bruddskader.

Søndag gikk det ut en etterlysning på en mann i 80-åra som sist ble sett ved Re helsehus og som var savnet, beskrivelsen og observasjoner gjorde at mannen ble kjapt gjort rede for.

Seinere samme søndag ble det satt i gang et søk etter ei savnet dame i 30-åra i Undrumsdal, det kan du lese mer om i denne saken.

Det har også denne helga vært fartskontroll langs Kopstadveien, der åtte bilister kjørte for fort og må betale bøter for det.

Les flere saker fra politiloggen i Re.

,