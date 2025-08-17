Søker etter savnet kvinne med redningshelikopter

Politipatruljer, redningshelikopter og frivillige deltar i søket i Undrumsdal.

Søndag kveld 17. august 2025: Politiet søker etter ei savnet dame i 30-åra i Undrumsdal. Også redningshelikopter er satt inn i søket. Søket ledes fra Solerød skole.

Det melder Øystein Paus Eikedalen på operasjonssentralen i Politiet i Sør-Øst.

Politiet ønsker tips

– Per nå er det usikkert når hun forsvant, men det kan ha skjedd så tidlig som klokka 13.30. Vi vil kalle frivillige inn i søket, melder Øystein Paus Eikedalen i Politiet i Sør-Øst i 18.30-tida.

Politiet deler følgende beskrivelse av kvinnen lyder slik: Cirka 173 centimeter høy, slank, lyst hår til skuldrene. Pleier å sette opp håret i strikk. Mulig sorte sko med hvit såle.

– Vi ønsker tips til telefon 02800, eller ved pågående observasjon telefon 112.

Politiet: Ikke leit på egenånd

Politiet oppfordrer via media folk om å ikke leite på egenhånd: – Redningsaksjonen har medført at personer i nærområdet leiter. Vi har ingen kontroll på disse, og det skaper utfordringer for hundepatruljene våre.

– Personer som ikke er en del av det organiserte søket bes å ikke bevege seg ut i terrenget, sier Øystein Paus Eikedalen i Politiet i Sør-Øst.