Vivestad høstmarked til helga – for 18. gang

Vivestad høstmarked har vært den største møteplassen i Re gjennom snart tjue år, med rundt 8.000 besøkende på det meste. Nå er det klart for den 18. utgaven.

Vivestad høstmarked 2025 er det 18. i rekka og arrangeres helga 16. og 17. august, med åpent fra klokka 10.00 til 17.00 både lørdag og søndag. Første høstmarked i Vivestad ble arrangert i 2006.

Det er gratis inngang, parkering koster 110 kroner, informerer dugnadsgjengen i Vivestad. Hele markedet arrangeres på dugnad, alt overskudd går til Bygdehuset Sagatun.

Mye spennende på scenen

Vivestad høstmarked arrangeres inne og ute på Bygdehuset Sagatun i Vivestad, med hele fotballsletta full av utstillere og salgsboder og spennende matutvalg – rundt 150 i tallet hvert år. I tillegg er det en scene helt øverst på fotballsletta, der det skjer mye spennende:

Lørdag kommer Klovnen Hagbart, før dansegruppa fra Ramnes skole LLNEE, og så stortalentene fra egen Re-bygd Oda Jonetta og Otto Junior spiller og synger på Vivestad høstmarked 2025. Les mer om Oda Jonetta her, og les mer om Otto Junior her.

Søndag kommer Johnny Hide, det blir barnekaraoke og det lokale Johnny (45) spiller hjemme i Vivestad – les mer om det nye bandet her.

