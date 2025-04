Plateslipp for Johnny (45) – se ReAvisa-bildene

Det blir spennende å følge Johnny (45) på den musikalske veien videre, plateslippet ble tatt i mot til stormende jubel – dette er bra saker! Til sommeren spiller de på Rockstream-festivalen her hjemme i Re.

Vivestad og Høyjord var nok tømt for folk når Johnny (45) viste fram det nye – og det første – albumet sitt på Nøtterøy kulturhus, dette er et helt nytt musikalsk prosjekt for tre Ila Auto-medlemmer:

Trioen Kay Arne Sulutvedt, Are Fevang og Kai Henrik Ryen utgjør Johnny (45), du kan lese mer om det nye bandet og slippkonserten i papiravisa som kommer onsdag og torsdag denne uka. Her kan du lese mer om Are, som til daglig jobber som lærer på Ramnes skole.

Og her noen flere bilder fra konserten:

