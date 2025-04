Are og det nye band hans slipper debutalbum: – Det har blitt som vi tenkte, og kanskje enda litt bedre

Fredag slippes debutalbumet med slippkonsert, – vi går tilbake til røttene, forteller Are. Det gjelder instrumenter, sjanger og tekster på låter som «Høyjord» og «Standard kafe».

For ett år siden kunne ReAvisa, som den aller første, melde at det ble mindre Ila Auto og mer egen musikk for Are Fevang (46). Nå, ett år seinere, er det klart for release-konsert for det nye prosjektet Johnny (45):

Det skjer på Nøtterøy kulturhus fredag 4. april 2025, der bandet sjøl presenterer musikken sin slik: Johnny (45) spiller musikk i krysning mellom soul, country, folk og rock & roll. Det er sanger om livet og kjærligheten, håp og drømmer, fortrengte minner og gamle løgner. Alt sett gjennom øynene til en mann midt livet.

– Blitt som vi tenkte – og kanskje enda litt bedre

Flere låter er ute allerede, debutalbumet slippes samme fredag 4. april. Bandet består av tre medlemmer fra Ila Auto: Nevnte Are Fevang, bass, gitar og vokal, Kay Arne Sulutvedt, gitar og vokal, og Kai Henrik Ryen, trommer og vokal. I tillegg gjester Olaf Hansen Haugan (deLillos) på diverse tangenter.

Av inspirasjonskilder kan nevnes The Band, Chris Stapleton, Rolling Stones, Todd Snider, Booker T. & the M.G ‘s, Motown, Stax, Tom Petty, CSN & Y, CCR, Hank, Willie, Waylon og mange mange flere.

Ett år seinere, etter at ideen til det nye prosjektet ble nevnt og ikke engang band-navnet var klart, forteller Are til ReAvisa at alt har blitt som de tenkte – og kanskje enda litt bedre:

En drive man kan la seg imponere av

– Dette er ei plate vi er veldig stolte av. Vi syntes vi fikk til blanding av soul og rock & roll på en kul måte, og med fine tekster på norsk. Det ble en fin fortelling fra en mann midt i livet.

For Are, som er lærer på Ramnes barneskole til daglig, er musikk en fin avkopling. Han er tidligere Spellemann-prisbelønt med Ila Auto. Musikk er både hobby og bi-jobb.

Familiefaren med kone og to barn har en “drive” som man kan la seg imponere av, med mange prosjekter på gang til enhver tid. Den siste tida har Johnny (45) vært hovedfokus.

Slo gjennom med et brak som 27-åring

Ila Auto slo gjennom med et brak, og det var også det første ReAvisa skreiv om Are i sin tid. Det er også det siste, fra konsert på John Dee i Oslo. For denne konserten har Ila Auto beholdt, sjøl om det ellers er trappa ned mange hakk.

Are er også en kar som har meningers mot, som gjerne står på barrikadene når det trengs. Som da pengepotten til Ramnes skole ble stramma betraktelig inn i overgangen til Tønsberg kommune.

Eller hvis tema er vold, trusler og ressursbruk i skolen, som han som fagforeningsmann kommenterer. Are er et ja-menneske som tar på seg verv og jobber på dugnad og trår te’ på det meste.

Veldig mange jern i ilden

Men han brenner seg ikke ut, til tross for mange jern i ilden – til enhver tid. – Ja, det er vel egentlig en 150 prosent stilling jeg driver med, bare som lærer og musiker. I tillegg er det masse verv og ting og tang som lærer, også er det ofte andre ting i helger og kvelder med musikk og moro.

– Å være lærer er i seg sjøl tidkrevende?

– Ja, det er jo det – og det har ikke blitt mindre tidkrevende med åra, med stadig flere oppgaver til lærerrollen, forteller Are.

– Kan holde på og holde på

Han mener at alle skoler egentlig er ganske like, om det er på bygda eller i by’n, i Re eller i Oslo, – men det som skiller skolene fra hverandre, det er det kollegiale. Og der skiller Ramnes skole seg ut, i positiv forstand.

– Men du skal fortsatt ha tid til alt, døgnet har ikke flere timer sjøl om du har gode kolleger rundt deg?

– Jeg har nok… eller hvert fall kona mi påstår det: Jeg har nok en voldsom arbeidskapasitet. Hvis jeg driver med noe jeg har lyst til, så kan jeg holde på og holde på og holde på.

– Må fokusere på det vi får gjort

Det kan like gjerne være å pusse opp i kjeller’n hjemme, som turnéer for fulle hus. Are må ha noe å drive med, hele tida. Og det får han full forståelse for hjemme. Hemmeligheten for å ikke gå på en smell, med så mye på gang, er å være god på å skille ting fra hverandre, forteller Are.

– Nå holder jeg på med DETTE, hundre prosent HER – og ikke noe annet sted. Så hundre prosent DER, forklarer Are med store utfall til hver side.

Folk må bli flinkere til å legge fra seg ting, Are lar seg sjelden trøble av noe han har hengende over seg som skulle vært gjort. – Vi må fokusere på å gjørra det vi faktisk får gjort.

Flere strenger å spille på – bokstavelig talt

– For min del er alle disse forskjellige tinga jeg driver med kanskje like viktig: Alt sammen er med på å berike alt sammen. Er det trått på skolen? OK, jeg fikk ikke til DETTE nå, kanskje jeg får til noe DER da. Så lenge man har noen seiere – eller mestring, som det heter i skolen – så går det greit.

– Jeg tror det er veldig viktig å ha flere arenaer. Det gjelder gjennom hele livet, forteller Are. Dette har han tatt med seg inn i skolen og lærerrollen, og det får han stor gehør for i kollegiet på Ramnes skole.

– Det har betydd mye for min del, sier Are om å ha flere strenger å spille på – bokstavelig talt.

Alltid et musikkprosjekt

Musikkinteressen starta med Waltzing Mathilda, i Terje Tysland-versjon: Are starta på orgelskole i 2. klasse. Men da Waltzing Mathilda var sånn noenlunde innlært, slutta han på orgelskolen. – Da var det ikke interessant å lære mer, sier Are og ler.

Så da kunne musikk-karrieren være over der og da. – Men jeg hadde jo kommi langt bare med Waltzing Mathilda, da.

På ungdomsskolen ble det band der han spilte både trommer og så etter hvert gitar, så musikklinja på Sandefjord VGS, så videre til studier i Oslo – hele tida med band og musikk.

Variert musikkbakgrunn

– Oppdragelsen min tilsier at man alltid må ha en back-up. Men lærerutdanninga ble stadig utfordra: Først var det å reise land og strand rundt med et metallband. Så traff jeg Mathias og Kai Henrik på lærerutdanninga, det resulterte i Ila Auto, forteller Are.

Og under studiene i Oslo bodde han sammen med fetter Kay Arne Sulutvedt fra Høyjord, som også ble med i Ila Auto. Han hadde en banjo, som ble starten på bluegrass-greia.

Sjangrene han har vært innom har vært like varierende som instrumentene: Det starta med orgel, så trommer og gitar på ungdomsskolen – og så dobro i Ila Auto.

Ila Auto starta mest på tull

At det ble bluegrass han slo gjennom med, var veldig tilfeldig. – Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for blues, og det og bluegrass er mye det samme. Første Ila Auto-konserten var egentlig mer eller mindre på tull, bare med noe sånn banjo-ting på sparket, forteller han.

– Vi va’kke noe gode i det hele tatt, hvert fall ikke på bluegrass – det er jo en komplisert sjanger. Men vi fikk så sinnssyk respons, som vi aldri hadde opplevd før, noen gang – det tok helt av!

– Folk var bare glade, engasjerte, og hadde det moro. Det var både full fest, men også helt stille på rolige partier, mimrer Are.

Fra bluegrass til mer country

– Vi hadde aldri opplevd å være så i ett med publikum, noen gang før. Det skjedde ett eller annet der vi ikke helt skjønte, forteller Are om bluegrass-debuten foran folk.

– Det ligger noe i bånn av bluegrass, forteller Are og slår ett-to-ett-to-takt, – i tillegg til den urkraften. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle elsker bluegrass, men det er veldig få som hater det.

– Det skal veldig mye til for at du ikke blir litte granne glad når du hører banjo, sier Are og ler godt. Den nye musikken med Johnny (45) er blitt mer country.

Digg å gjøre noe helt nytt

Nå er Ila Auto satt på pause, med langt færre konserter og lite ny musikk. Fetter og Ila Auto-kompanjong Kay Arne Sulutvedt har sitti på ei gullgruve av låter som de nå har kasta seg over, alt blir gjort i studio hjemme hos Are. – Dette er ny greie, veldig spennende å drive med. Det er digg å drive med noe helt annet.

– Hvor mye annet? Med alt det du har drivi med kan det jo være nesten hva som helst? Er det tilbake til orgel?

– Jeg har faktisk spilt litt orgel på ett par demoer, sier Are og humrer, – men jeg er jo ikke noe god på det. Jeg kan jo bare Waltzing Mathilda.

Gubbete allerede fra start

Are er ikke ferdig med å spille på sene kvelder foran fulle folk. – Nei, det blir jeg aldri ferdig med. Det er gøy! Og dette blir som å starte helt på nytt, spille på mindre steder, bygge noe opp fra bånn av igjen.

– Men vi er enige i at det må ikke bli gubbete. Men bare det å si at det ikke må bli gubbete, er jo gubbete. Så der har vi vel gått på en smell, allerede.

Musikk har alltid vært hobby for Are, så etter hvert en jobb, som proffesjonell musiker – men det har hele veien vært nærmest en nødvendighet:

Trives når det er travelt

– Hvis jeg tenker at jeg får droppe å sitte i studio en kveld, men egentlig har lyst til det, sier kona mi «du må jo bare gjøre det». Da har jeg nok gått rundt og vært litt tverr ei stønn. Ho er jo bare glad for at jeg har min lidenskap, jeg er veldig heldig med ei veldig forståelsesfull kone.

– Musikk er nok terapi, først og fremst. Og en avveksling fra en travel hverdag som lærer. Jeg trives nok aller best når det stormer litt. Det kan være at skoletimen tar en helt annen vending enn du hadde tenkt. Jeg er veldig kjapp til å forfølge den nysgjerrigheten og det engasjementet som kan dukke opp, helt ut av det blå.

– Jeg liker at det skal skje ting, spontanitet er bra! Og man bruker jo sin personlighet inn i dette yrket, det er helt naturlig og sånn det skal være, sier 46-åringen som bruker mye av seg sjøl, også i musikken. Ny musikk, som slippes fredag 4. april 2025.

Til sommeren spiller Johnny (45) på Rockstream-festivalen her hjemme i Re. Festivalen arrangeres fra og med torsdag 3. juli til og med lørdag 5. juli 2025.

