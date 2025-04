Rockstream blir Blokkstream: – Alle spiller blokkfløyte

Er dette årets beste aprilspøk i bygda vår? Eller er det en aprilspøk, i det hele tatt?

Det er en del år siden sist ReAvisa prøvde seg på en april-spøk. Tida som har gått siden, har vist oss at det kan gå troll i ord – ved å spøke om helt utenkelige ting, som for eksempel at Re kommune skal slå seg sammen med Tønsberg.

Men i år må vi nevne en aprilspøk i bygda vår, som virkelig får flere til å sperre opp øynene:

En annerledes, men flott festival-opplevelse?

Rockstream blir til Blokkstream, melder den lokale Re-festivalen på sine Facebook-sider – 1. april 2025: – På årets festival vil det utelukkende bli framført musikk spilt på blokkfløyte.

– Allerede bookede artister har gått med på dette og gleder seg til en annerledes, men flott festival-opplevelse, skriver Re-festivalen.

Og skulle ikke, det at rock byttes ut med blokkfløyte, falle i god jord hos festivalgjestene, så er det ingen bønn:

– Allerede kjøpte billetter kan dessverre ikke refunderes eller byttes, opplyser festival-arrangøren.

– Litt taktisk må man jo være

ReAvisa regner med det er en aprilspøk, men festivalsjef Svein Flåteteigen står på sitt når vi spør. Og han drar spøken helt ut, så godt han kan: Etter mange år, helt siden 2018, med mål om å løfte nye rockeband, er det et nytt fokus i år:

– Vi prøver fortsatt å løfte opp og fram musikk som kanskje fortjener litt mer heder og oppmerksomhet. I år er det blåseinstrumentene sin tur, og kanskje spesielt de som ligger nederst i næringskjeden: Blokkfløyte.

Rockstream eller Blokkstream, det er så å si det samme, mener festivalsjefen som antakelig er i aprilspøk-modus: – Med så like festival-navn blir det lettere for folk å vite at det er hos oss.

– Litt taktisk må man jo være, mener festivalsjefen om det nye festival-navnet. Han gleder seg – etter sigende, 1. april – til at festivalområdet blir fylt med blokkfløyte-musikk til sommeren.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.