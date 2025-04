Norgesmesterskap til Re: Helt i hundre, hele helga

Over hundre deltakere er påmeldt fra alle kanter av landet, til det raskeste Norgesmesterskapet vi nok har har hatt her i Re.

Våle modellbilklubb arrangerer Norgesmesterskap denne helga, fra og med fredag 4. april til og med søndag 6. april 2025.

Klubben holder til med klubblokaler og bane i leide lokaler hos Huseby på Gjelstad, men nå lager de en enda større bane til NM:

Hele Vålehallen, hele helga

Hele Vålehallen er leid hele helga, og to tredjedeler av hallen blir brukt til en flere hundre meter lang bane. Det blir åpen kiosk hele helga.

I skrivende stund rulles det ut et teppe som banen skal lages på. Dette blir etter sigende det råeste og raskeste løpet klubben har arrangert.

Det skal kjøres flere NM-klasser, NC-klasser og gjesteklasser. Søndag skal årets norgesmestere kåres her.

Snart 10 år i Re

Det var tilbake i 2014 at motorsporten i liten skala ble starta opp på Sem, for så å flytte til Re og den eldste delen av Huseby-fabrikken i Våle i 2016.

I dag heter klubben Våle modellbilklubb, og klubben er tatt opp i Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF).

Det kjøres treninger hver uke på tirsdager, onsdager og søndager på banen i Huseby-lokalene.

Åpent for publikum

For alle som kunne tenke seg å stikke innom for å se på, er tidsskjema som følger: Fredag er hallen åpen fra klokka 12.00, første trening skjer fra klokka 16.30. Lørdag åpner hallen klokka 07.30 og det er kjøring fra klokka 08.00. Det skal kjøres tre kvalifiseringsheat for samtlige deltakere lørdag.

Søndag åpner hallen klokka 07.30 og det blir kjøring, med kvalifiseringsheat 4 og etter hvert finaler, med første start klokka 08.00.

Da regner man med at det er kjøring til rundt klokka 17.00 på søndag ettermiddag, får lokalavisa opplyst.

