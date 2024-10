Dette er den mest aktive sesongen i klubbens historie

Aldri har det vært flere lag og treningsgrupper enn det er denne sesongen. Re-klubben ruster seg for å ta i mot den veldige veksten.

Vi snakker om volleyballgruppa til IL Ivrig, som har hatt en eventyrlig vekst gjennom de siste sesongene. Nå er en ny sesong i gang, med flere spillere og lag enn noen gang i den lokale volleyball-historien som spenner tilbake til 1980-tallet.

– Dette blir uten tvil den mest aktive sesongen noensinne, forteller volleyball-ildsjel gjennom alle tider, Jan Gunhildstad til ReAvisa.

Ansatt sportslig leder

– Vi har nå ansatt Roar Gunnerød i en liten stilling som sportslig leder og jeg er fortsatt leder i volleyballgruppa, og vi to vil prøve å holde lokalavisa orientert om både kamper og treninger, forteller Jan i en epost til ReAvisa med en kort statusrapport for IL Ivrig volleyball denne sesongen:

Sjølve lokomotivet i den lokale volleyballen, som har holdt dampen oppe gjennom fire tiår, er damelaget. Damer 2. divisjon ble nummer 2 i regionfinalen av 1. runde i NM, da fikk vi muligheten til å spille 1/16-finale i NM. Der slo de Vigør FK i Kristiansand og gikk videre til 1/8-finale.

Den kampen gikk på hjemmebane i Vålehallen mot eliteserielaget Oslo volley, et av Norges beste lag for tida. Den historiske volleyballkampen i Vålehallen kan du lese med om i denne ReAvisa-saken.

Det gror godt i alle lag

Damer 4. divisjon er et nyopprykket lag der det er litt spennende med hvilket nivå de holder, laget består av mange unge spillere født 2007 – 2009, samt noen veteraner. Dette laget starta serien nå midt i oktober med en tur til Hamar.

Herrer 5. divisjon har i år meldt på to IL Ivrig-lag som vil bestå av mange fra fjorårets suksessrike G19-lag, noen nyinnmeldte fra Horten VBK og Larvik VBK, samt noen som gjør comeback. Et lag som åpna sesongen med turnering i Oslo, det blir spennende å se hvordan nivået er på de andre lagene i 5. divisjon gjennom sesongen.

Jenter 17/19 vil delta i noen US-turneringer, men mange av spillerne er også med på damelagene. Jenter 15 er en stor stall som gjør at IL Ivrig i enkelte US-turneringer vil stille med to lag. Jenter 13 har akkurat starta opp et tilbud for de som er født 2012 og 2013, som ser ut til å være populært med ti spillere på siste trening.

Trimgrupper for moro skyld

Damer trim er for de som ikke har andre ambisjoner enn å trene volleyball en dag i uka, her var det ti trim-damer med på siste trening. Det er også planer for ei gruppe med Herrer trim, et tilbud likt det på damesida.

Gutter 19 stiller lag i enkelte US-turneringer, men de trener sammen med herrelagene. Gutter 17 vil være med på alle US-turneringer, noen ganger kanskje med to lag da det er 14 – 15 spillere i stallen.

Gutter 15 vil også være med på de fleste US-turneringene, trolig bare med ett lag da en del aktuelle spillere også driver med andre idretter. Gutter 13 er også et nystarta tilbud, for de født i 2012 og 2013.

All trening foregår i Vålehallen og det kommer også til å bli en rekke serieturneringer og US-turneringer i Vålehallen i løpet av sesongen.

Gode resultater i høst

I US – turneringer i oktober gjorde IL Ivrig-lagene det godt: – Vi har valgt å stille på nivå 2 i alle klasser (Region Øst har lagt opp til nivå 1, nivå 2 og nivå 3 i alle klasser) og oppnådde følgende resultater :

Gutter 17 år: Ivrig 1 vant alle 3 gruppespillskampene, tapte en javn semifinale og vant kampen om 3. plassen. Ivrig 2 vant 1 kamp og tapte 3 og ble nummer 9 av de 11 lagene.

Gutter 15 år: Denne turneringa gikk hjemme i Vålehallen, vi stilte med 2 javne lag og begge gikk til semifinalene etter gruppespillet, der tapte begge lagene og møttes dermed til kamp om 3. plassen, der ble de nummer 3 og 4 av 7 lag.

Jenter 15 år: To javne lag stilte i en turnering i Åshallen i Østfold. Totalt 8 lag med, i gruppespillet vant begge lag 2 kamper og tapte 1. Dermed semifinaler for begge lag, og der vant begge våre lag sine kamper. Da ble det en finale der våre to lag møttes og IL Ivrig ble dermed både nummer 1 og 2, virkelig imponerende av våre jenter født 2009-2011.

Denne saken kunne du som vanlig lese først i papiravisa – her finner du avisa, og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.