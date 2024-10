Nærpolitiet i Re på skolebesøk: – Vi prater med elevene og svarer på de spørsmål de måtte ha

Etter det som har skjedd Re-elever ved to anledninger den siste drøye måneden, er det naturlig å være synlig og tilstede ved skolene, forteller nærpoliti-patruljen til ReAvisa.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

Det nye nærpolitiet kan du lese mye mer om i denne papiravisa – du finner avisa her, og du kan lese papiravisa på nettavisa her. En helt konkret sak som nå har dukka opp, er meldingene om en person som skal ha lokka barn til seg.

Nærpolitiet reiste til Kirkevoll skole i dag, onsdag 30. oktober 2024. Patruljen forteller at det er som en konsekvens av det som skjedde med en elev ved skolen tidligere denne uka.

Naturlig for nærpolitiet å ta en tur til Re

– Vi prater med elever og svarer på de spørsmål de måtte ha. Hendelsen har blitt nevnt, og vi forteller at politiet veit om det og at vi følger det opp, forteller nærpoliti-patruljen til ReAvisa.

De bekrefter det Kirkevoll-rektor Rikke Lillebø tidligere har sagt til ReAvisa: – Vårt innrykk er at det er rolig og for det meste på det normale, ikke noe tegn til hysteri.

Hendelsen tidligere denne uka er bakgrunnen for at nærpolitiet reiste på skolebesøk i dag, forteller patruljen til ReAvisa.

Politiet vil ha tips og observasjoner

Det var mandag 28. oktober 2024 at en elev fortalte om en person som prøvde å lokke barnet inn i en bil. Det var i store trekk samme historie som en elev ved Solerød skole fortalte cirka en måned tidligere onsdag 25. september 2024. Les mer om begge hendelsene her.

– Politiet setter stor pris på alle observasjoner som kan være relevante, og at dette blir meldt inn. Vi er veldig takknemlig for at folk i bygda følger med, sier nærpoliti-patruljen.

Kirkevoll-rektor Rikke Lillebø forteller til lokalavisa at patruljen kom uanmeldt, og at det vil skje flere ganger framover.

Setter stor pris på skolebesøket

– Det er kjempefint og betryggende for alle. Elevene får bli kjent med politiet, og det var veldig stas for veldig mange i dag. Denne tilstedeværelsen, det setter vi som skole stor pris på, sier Kirkevoll-rektoren til ReAvisa.

Politipatruljen fra det nye nærpolitiet tok seg tid til å prate og leke med barna. Rektor har sendt ut en melding til alle foreldre i dag der hun informerer om besøket.

Har du tips i forbindelse med lokke-tilfellene her i Re, kan politiet kontaktes på telefon 02800.

Si din mening: Hva mener du nærpolitiet bør prioritere i Re?

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.