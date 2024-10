Barn forteller om forsøk på å bli lokka inn i fremmed bil: – Flere elever ble fulgt helt inn i skolegården i dag

– Vi må huske på å snakke med barna våre om å ikke bli med fremmede, er det klare rådet fra en bekymra mamma. Det samme får elevene beskjed om på skolene i dag. To like tilfeller har blitt fortalt av elever ved to forskjellige Re-skoler.

Begge tilfellene med en fremmed person i bil som lokker barn til en bil og forteller om et bosted i nærheten, blir bekrefta av rektorene ved begge Re-skolene der elever har fortalt om dette.

Først Solerød skole, så Kirkevoll skole. Det første tilfellet på tampen av september, det andre nå på tampen av oktober. Begge historiene lyder likt.

Første tilfellet i september

I tilfellet der en Solerød skole-elev sa ifra, skjedde dette i åtte-tida på morgenen onsdag 25. september 2024. Eleven venta på skyss og ble tilbudt godteri av en fremmed person i bil som stoppa og begynte å prate.

Barnet avslo og fortalte at foresatte var på vei for å hente, og da kjørte vedkommende vekk.

Foresatte henta barnet som avtalt og skolen ble kontakta. Politiet ble også varsla.

Andre tilfellet nå i oktober

Kirkevoll-eleven, som forteller om mye det samme, ble oppsøkt av en ukjent person på skoleveien etter skoletid i går, i 12.30-tida mandag 28. oktober 2024. Historien er i mange trekk lik historien som ble fortalt av Solerød-eleven, bortsett fra lokking med godteri.

Heldigvis handla barna ved disse to hendelsene helt rett. Politiet er blitt varsla om det begge elevene forteller, også gårsdagens hendelse, bekrefter Kirkevoll-rektor Rikke Lillebø til ReAvisa.

Utover meldinga fra skolen til foresatte har hun ikke noe mer å fortelle om gårsdagens hendelse akkurat nå.

Signalement og beskrivelse

For Solerød-rektor Linda Nilsen ligger hendelsen ved hennes skole noe tilbake i tid. Hun forteller at nærskolene varsler hverandre hvis noe slikt skal skje. Eneste tydelige forskjell på de to hendelsene er at Solerød-eleven opplevde det før skolestart, Kirkevoll-eleven opplevde det etter skoleslutt.

Det skjedde i samme område, og det skjedde på mye samme måte, ut ifra det elevene har forklart. Politiet har blitt kontakta begge gangene, der det ble gitt et signalement og beskrivelse.

Da det skjedde på Solerød, snakka de ansatte med elevene før de gikk hjem fra skolen den samme dagen. I tida etter har skolen fortsatt sitt holdningsarbeid, forteller rektor Linda Nilsen.

– Ikke noe hysteri

– Hva politiet har gjort i etterkant, det er ukjent for meg. Men vi har fortsatt vårt holdningsarbeid her ved skolen. Ungene tar det på alvor, og det bra. Vi opplever ikke noe hysteri, understreker Solerød-rektoren i prat med ReAvisa.

– Vårt mål har hele veien vært å sette ungene i stand til å sette grenser for seg sjøl. Derfor er info viktig. Det er viktig å si nei, understreker Solerød-rektoren Linda Nilsen.

Det blir mange spørsmål, forteller hun. Rektor forteller at foreldre er takknemlig for informasjon og et klart råd om å være så klar og tydelig i sin dialog med barnet rundt dette.

Flere blir fulgt til skolen

Elever ved Re-skolene får i dag en påminnelse av de ansatte om å ikke ta i mot godteri fra ukjente, ikke sitte på i bil, og ikke bli med ukjente hjem. Dette er noe som må gjentas nå og da, forteller rektorene.

I gårsdagens melding fra skolene bes også foreldre om å snakke med barna sine om dette: «Vi ber alle foresatte snakke med eget barn om å ikke ta i mot godteri eller lignende fra ukjente når de er på vei i nærområdet, uansett når på døgnet det måtte være. Heller ikke bli med noen dersom det ikke er avtalt med dere foresatte».

– Vi opplever i dag at et litt større antall av de yngre elevene blir fulgt helt inn i skolegården av de voksne, ja – flere elever ble fulgt helt inn i skolegården i dag, forteller Solerød-rektor Linda Nilsen til ReAvisa.

Politiet: Det er registrert

Trine Berg, etterforskningsleder i Tønsberg, bekrefter til ReAvisa at henvendelsene er registrert hos Politiet i Sør-Øst.

Noe mer informasjon fra politi-hold har det ikke lyktes å få i skrivende stund.

