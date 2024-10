Vika landhandel har betydd mye for mange: – Alle de gode tilbakemeldingene varmer virkelig

Dørene stenger når året er omme. Mange vil savne denne møteplassen, der landhandelen ble så mye mer enn bare handel.

Det moderne landhandel-eventyret i Vika er snart over, 130 år etter at butikken åpna dørene for aller første gang. Da Wenche Weum Bue (74) ble pensjonist for åtte år siden fikk hun ideen om å vekke landhandelen til live igjen:

– Da flytta vi fra Vika til Solbergtoppen, og hva skulle vi gjøre med det gamle svære huset? Leie det ut? Nei, da ville jeg heller prøve å starte opp landhandelen igjen, forteller hun til ReAvisa.

– Ble akkurat det jeg drømte om

Her var det landhandel fra 1894 til 1957. Etter 60 års opphold, åpna Wenche landhandelen igjen i 2017. Da hadde den driftige dama brukt ett år på å forvandle bolighuset tilbake til landhandel. Det var mye jobb fram til åpning, og det har vært mye jobb i åra etter.

– Angrer ikke ett sekund, forteller Wenche, – Vika ble akkurat det jeg drømte om: En møteplass, oppsummerer hun. For i tillegg handel, var det en kaffikopp og bakst å få kjøpt med små kafebord der det digre kjøkkenbordet en gang sto, da det var et hjem.

Her kom folk innom for å slå av en prat, det har vært sangkvelder, både inne i landhandelen med rundt 60 gjester, og på låven med hele 120 til stede. Flere foreninger har lånt lokalene til møter.

Mange gode Vika-minner

Det største arrangementet har vært julemarkedet hvert år i slutten av november, med både landhandel og låve full av folk og salgsstander. – Åtte år. Det ble altså åtte år, sier den driftige dama. Først ett år med klargjøring, og så åpning for sju år siden.

I sommer skulle hun ta en kort ferie med landhandelen stengt, men det ble noe annet: Smerter i kroppen var kreftsjukdom, og det siste Wenche arrangerte i sommer var konsert og allsang på låven med Våle kirkekor.

– Jeg trodde det kunne komme maks 50 – 60 stykker, men det kom 120 – så det ble stappfullt, det er gode minner å ha.

Må gire ned noen hakk

Sommeren og høsten ble bestående av dårlig nyheter og sjukehusopphold. – Men sånn er det, sier Wenche, som må lære seg å gire ned noen hakk. – Ja, jeg har ikke noe valg nå, sier hun og ler.

Etter et langt yrkesliv i skoleverket som ble avslutta som rektor på Røråstoppen skole, ble det aldri noen rolig pensjonisttilværelse på Wenche. Hun har aldri hatt noen problemer med å fylle dagene.

Wenche hadde barnekor på Kirkeborg, barneklubb på Krakken, hun har vært med i menighetsrådet, hun var folkevalgt i gamle Re kommune, for å nevne noe, – jeg har vel vært med på det meste.

Betydd mye for mange

På en måte ser hun på landhandelen som frivillighetsarbeid, det også. – Vi har fått det til å gå rundt, men ikke stort mer. Det viktige var å skape en fin plass for folk å møtes. Det har vi klart og det har vært veldig givende. Vi veit at Vika har betydd mye for mange.

Derfor er det viktig å få til en god avrunding. Takket være familie og venner blir det åpent ut dette året, sjøl om Wenche ikke har vært i landhandelen siden i sommer.

Sønnen Bjørn Øyvind Bue (39) bor i Stockholm, men har søkt permisjon fra jobben der og reist hjem for å hjelpe til i landhandelen, sammen med søstrene Ingunn Bue Bogetvedt, Linn Therese Bue Røynesdal og Hilde Marie Bue.

Mange gode hjelpere

To faste ansatte står på, Irene Solberg og Tone Heian, og mang en gang har Wenche fortalt at hun kunne ikke klart å drive landhandelen uten ektemannen Tor Vilhelm. Nå stiller alle opp for å avrunde drifta med stil:

– Jeg var aldri i tvil, forteller sønnen Bjørn Øyvind om å komme hjem for å hjelpe til. – Det ville vært trist å stenge landhandelen på dagen. Vi må avslutte dette ordentlig, det er viktig for mange.

– Flere kommer innom og forteller at de setter pris på et siste besøk, og så å si alle forteller at de er lei seg for at landhandelen skal stenge.

Gamle og nye kjente

Det blir færre og færre møteplasser i et moderne samfunn, der det meste kan løses digitalt. Derfor blir alle små og store møteplasser der vi faktisk møtes ansikt til ansikt bare viktigere og viktigere. Det merkes i Vika.

– I går kom det to venninnegjenger og satte seg på hvert sitt bord. Så begynte praten å gå på tvers av bordene. Da de gikk ut igjen var det ikke to, men en venninnegjeng.

– Derfor vil jeg si at dette er plassen ikke bare for å møte gamle kjente, men også møte nye kjente, sier Bjørn Øyvind.

Meldinger som varmer

– Kundene er veldig te’ å fortelle hvor mye de har satt pris på det vi har skapt her. Det gjorde de før jeg ble sjuk. Nå får jeg mange meldinger som varmer, selvfølgelig varmer det veldig, forteller Wenche til ReAvisa.

– Men sånn er det, nå er det kapittelet snart over. Vi har mange gode minner fra Vika, og det er flott – og det må vi fokusere på nå.

Vika stenger dørene når året er omme. Å gi stafettpinnen videre er ikke aktuelt.

Ikke aktuelt å selge

– Det er ikke noe å leve av, vi har jo hatt pensjonen å leve av og drivi med dette bare på si. Vi har betalt våre ansatte og fått det til å gå rundt, ikke stort mer enn det. Det er ikkeno’ butikk i å drive en landhandel som dette.

Wenche er optimist og forteller at hun har har god tro på å bli bedre av sjukdommen, men at hun uansett må lære seg å ta det mer med ro: – I en alder av 74 år er det ingen selvfølge å overleve.

– Man veit aldri, men jeg har trua – evig optimist, veitu. Hadde jeg vært noe yngre hadde jeg vel også beholdt landhandelen, jeg skulle gjerne fortsatt.

Trenger litt fred og ro

– Nå har jeg forsona meg med at jeg har blitt ei voksen dame og trenger litt mer fred og ro i livet mitt, så da har jeg også forsona meg med at Vika landhandel skal stenge.

Alt i butikken skal selges ut, også et stort varelager med julevarer som venter. Vika holder langåpent til klokka 21.00 flere torsdager i løpet av denne siste høsten.

Neste torsdag med langåpent er denne uka, torsdag 31. oktober 2024. Julevarene settes ut til vanlig tid. Alt til veldig reduserte priser, fra 30 til 70 prosent avslag.

Stenger etter julehandelen

Ut året vil også ReAvisa ligge ved kassa, gratis å plukke med seg. – Jeg har vært så glad for ReAvisa, jeg har bare brukt den til å annonsere og det har fungert veldig bra.

– Avisa er populær, det hører jeg hele tida. Så den skal vi ha i landhandelen til siste åpningsdag, sier Wenche med et smil.

Nå året et omme, er et nytt kapittel i Vika landhandel-historien lukket.

Nå året et omme, er et nytt kapittel i Vika landhandel-historien lukket.

Se bilder fra Vika landhandel:

