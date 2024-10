Leserinnlegg: – En rasering av SFO

Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringa gir gratis kjernetid, mens høyrepartia lokalt svarer med kraftige kutt, skriver Daniel Ims (Ap) som frykter for SFO-tilbudet på skolene våre.

ReAvisa gjengir korrekt det som står på hjemmesida til Tønsberg kommune om de kraftige kutta i plasstypene for SFO. Men endringene er dessverre mer drastiske enn det som kommer fram i informasjonen.

Høyrepartia i kommunestyret vedtok i praksis å fjerne alle andre SFO-tilbud enn full plass og gratis kjernetid for 1. – 3.-trinn. For mange familier i kommunen betyr dette at posisjonen i Tønsberg nærmest nuller ut effekten av gratis kjernetid på SFO, som er finansiert av regjeringa.

Misvisende og drastisk

På hjemmesida til kommunen står det (i dag 29.10.) at «elever i 1.–3. trinn må velge mellom full eller halv SFO-plass». Men vedtaket fra kommunestyret og stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sier at Tønsberg kommune bare skal tilby disse plasstypene:

Gratis kjernetid, full plass (fem dager) og annahver uke full plass. Det er altså misvisende å kalle full plass annenhver uke for halv SFO-plass. Det som forsvinner av plasstyper, er morgentilbudet og alle plasstyper med to, tre eller fire dager.

Videre står det nå hos Tønsberg kommune at for «elever på 4. trinn vil eneste endring i skoleåret 2024/2025 være at det ikke blir mulig å kjøpe enkeltdager». Det stemmer at dette er eneste endringa for fjerdeklassingene i dette skoleåret, men fra neste skoleår av blir konsekvensene desto større for denne gruppa.

Uforsvarlig av høyrepartia

Over halvparten av fjerdeklassingene har i dag en redusert SFO-plass, naturlig nok. Familiene med disse barna må neste år velge om de skal betale full pris, som i dag er 3.552 kroner i måneden, eller om de ikke skal ha SFO-plass i det hele tatt.

Forskjellen på todagersplass og full plass er 1.893 kroner i måneden, og altså nesten 20.000 kroner hvis en har plassen i 10 måneder. Kommunedirektørens innstilling i denne saken var at morgentilbudet skulle fjernes, men at resten av plasstypene skulle bestå.

Resten av kutta var det høyrepartia som foreslo og vedtok, uten saksgrunnlag. Kommunalsjefen kommenter likevel nå at endringene var helt nødvendige.

Vil føre til kutt i SFO-tilbudet

Da jeg spurte i kommunestyret om han mente saken med tilleggsinnstillinga fra politikerne var forsvarlig utreda, ville han ikke svare. Akkurat det er ikke så rart, for svaret gir seg egentlig sjøl.

Et siste moment fra vedtaket som er verdt å merke seg, er at SFO-budsjettet blir kutta med 4,5 millioner. Denne summen var i sakspapiret basert på at alle som har morgentilbud i dag, går over til full plass.

Det er temmelig sannsynlig at flere familier heller vil velge bare gratis kjernetid eller ikke noe tilbud (fjerdeklassingene). Da vil det også måtte kuttes i innholdet i SFO-tilbudet.

Opposisjonspartia sto samla

Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartia i kommunestyret (Senterpartiet, SV, MDG, INP og Rødt) stemte sjølsagt imot dette!

Dette var vedtaket:

1) Tønsberg kommune skal kun tilby følgende plasstyper:

– Gratis kjernetid

– Full plass (5 dager)

– Annenhver uke full plass

Endringene trer i kraft fra 01.01.25.

2) Timer til gratis kjernetid endres fra 12,5 timer til 12 timer pr uke fra 01.01.25.

3) Kommunedirektøren nedjusterer SFO budsjettet med 4.500.000 kr. pr. år fra virkningstidspunkt

4. Ordningen med kjøp av enkeltdager avvikles.

5. Endringene i plasstypene på 4. trinn som følge av at de ikke har mulighet til å velge gratis kjernetid utsettes til 01.08.2025.

6. Kommunedirektøren kommer tilbake med en orientering til utvalg for oppvekst og opplæring i løpet av våren 2025 om hvordan det går med reduksjon i plasstyper.

Daniel Ims, leder Tønsberg Arbeiderparti.

