Denne helga: Familieforestilling på Våle samfunnshus

Brødrene Løvehjerte spilles som en familieforestilling, over fire forestillinger gjennom helga – med premiere i kveld fredag.

Tønsberg kulturskole presenterer Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren på Våle samfunnshus denne helga, med premiere i kveld klokka 18.00 fredag 4. april 2025.

Lokalavisa var innom da det var de aller siste forberedelsene til generalprøve torsdag kveld:

Hellebard

Matheo (12) fra Revetal har et svært redskap over skuldra, det er visst en hellebard, forklarer 12-åringen til en totalt uvitende lokalavis-journalist. Han må gjenta ordet og nærmest stave «hellebard»: – Det er en slags lang øks, forklarer 12-åringen. – Men denne ække ekte, da.

Et kjapt søk forteller at hellebard er et blankvåpen som består av et økseblad med en spydspiss på enden av et langt skaft. Dette var mye i bruk blant fotsoldater på 1300- og 1400-tallet.

Det bæres fortsatt som seremonielt stakevåpen av Sveitsergarden i Vatikanet, og faktisk også brukes seremonielle hellebarder buekorps i Bergen.

Siste innspurt

Så det er både teater å se på og kunnskap å få på Våle samfunnshus denne helga, der kulturskole-teater-lærer Julianne Morken gir de siste instruksjoner da ReAvisa er innom torsdag kveld, rett før generalprøven starter.

Dette er en familieforestilling, tillatt for alle, av og med lokale Re-barn på kulturskolen: Brødrene Jonathan og Karl Løve forlater denne verden og havner i Nangijala, der det fremdeles er leirbålenes og eventyrenes tid.

Ved første øyekast er livet i Nangijala lykkelig og beskyttet, men en skygge har lagt seg over landet. Den onde Tengil og hans soldater er på frammarsj. Sammen med Orvar, Sofia, Jossi og Hubert blir Jonathan og Kavring med i kampen mot den onde Tengil, heter det i presentasjonen av stykket.

– Velkommen til teater

Billetter selges på Ticketco, og det er i tillegg til fredagens premiere klokka 18.00, forestillinger lørdag klokka 14.00 og klokka 17.00, søndag klokka 15.00, denne helga 4. til 6. april 2025.

– Velkommen til teater, ønsker Tønsberg kulturskole med kulturskole-lærer og -elever. De ønsker seg et fullsatt samfunnshus gjennom fire forestillinger. Varighet er cirka en time.

Tønsberg kulturskole tilbyr undervisning i kulturtilbud for barn og unge i musikk, teater, dans, sirkus og visuelle kunstfag, med undervisning her i Re på Våle samfunnshus.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.