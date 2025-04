IL Ivrig tar over løpefesten: – Helt i Re-mila sin ånd

Ti år, 8.000 deltakere – på det meste 1.300 deltakere på ett og samme år. Re-mila har vært en stor suksess og blitt en tradisjon – som nå skal satses videre på i IL Ivrig-regi. Erling Schjetne ble takket av som Re-mila-general i Revetalparken i dag.

Etter ti år med Re-mila organisert gjennom Re friidrettsklubb, blir det nå organisatoriske endringer. Det ble markert i dag på Revetal, med en høytidelig overrekkelse.

Erling Schjetne fra Ramnes starta opp foreninga Re friidrettsklubb ene og alene på grunn av Re-mila, som ble arrangert første gang tilbake i 2014 – i fjor var det 10-årsjubileum for mosjonsløpet for alle på Revetal.

Offisiell overrekkelse

Erling hadde med seg en del rekvisitter til den offisiell overrekkelsen av ansvaret for Re-mila, som for eksempel T-skjorta fra det aller første året med Re-mila i blått. Og det siste i hans regi, en T-skjorte i mørkeblått.

Den avtroppende Re-mila-generalen har hele veien hatt med seg Henning Larsen i planlegging og forberedelser. Hege Aasen har stått for profilering og markedsføring.

Under arrangementet har mange flere trådd til, de viktigste er kanskje diverse løpegrupper, Re sykkelklubb og Re fotballklubb.

Over 8.000 deltakere

Erling anslår at godt over 8.000 har vært med på moroa, der det deltakerantallet på det meste var nærmere 1.300. Han håper Re-mila vil leve videre, i ny organisasjon:

– Det er hyggelig at IL Ivrig vil ta over, at det er lokale krefter, det er bare bra, sier Erling til ReAvisa. Han røper at det har vært dialog med andre aktører som har vært interessert:

– Det er bedre at noen fra bygda tar over. Dette er helt i Re-mila sin ånd, mener han om IL Ivrig sitt engasjement for Re-mila.

– Det klart største

Re friidrettsklubb går inn i IL Ivrig, som en del av undergruppa IL Ivrig friidrett. Her går det fra heller labert med aktivitet den siste tida, til det klart største arrangementet i klubben:

– I antall deltakere vil dette, i dagens Ivrig, være det største vi arrangerer, helt klart, sier IL Ivrig-leder Frode Hestnes, som i dag fikk overrakt Re-mila-materiell og -ansvar.

Frode og Erling er enige om at det blir bra å ha flere å spille på. Det har vært mye ansvar på få folk de ti første åra, spesielt i planlegging og forberedelser.

Ingen Re-volusjon

Erling blir med videre. Ikke med ansvaret, men som en av flere gode hjelpere med hjerte for Re-mila – kanskje det største av dem alle. – Det er litt derfor vi tør å ta over dette ansvaret, forteller IL Ivrig-leder Frode:

– Vi vil ta Re-mila videre i den formen den er bygd opp og da er det en stor trygghet i at Erling blir med videre, at vi kan støtte oss litt på hans erfaring, hvert fall nå dette første året. Det var helt avgjørende.

Håpet er også at IL Ivrig friidrett får et oppsving med dette. Gamle tilbud starter opp igjen, som for eksempel løpekarusellen på Bibo.

Framskynder årets arrangement

– Vi prøver oss med løpekarusell igjen, over samme lest som vi hadde i tidligere tider, men nå med slagordet «løp deg i form til Re-mila». Dette håper og tror vi kan skape større engasjement i friidrettsgruppa etter noen år «nede».

Sjøl om IL Ivrig vil videreføre alt som før, blir det likevel en endring i årets Re-mila: Arrangementsdato framskyndes til før høstferien, i uke 39. Det betyr at Re-mila arrangeres den siste søndagen i september.

Påmelding åpnes nå i forbindelse med den offisielle overrekkelsen til IL Ivrig, forteller trioen ReAvisa møter på Revetal i dag, fredag 4. april 2025.

Likelydende årsmøtevedtak

Det var i løpet av et rekordraskt årsmøte for IL Ivrig 5. mars i år, med 17 stemmeberettigede til stede – noe som betegnes som rekorddårlig oppmøte, at dette var en av sakene på agendaen:

IL Ivrig blir arrangør av Re-mila fra og med i år. Re fridrettsklubb har et likelydende årsmøtevedtak, som fører til at klubben legges ned og under IL Ivrig friidrett.

Den første Re-mila i IL Ivrig-regi arrangeres søndag 28. september 2025. Vil du mimre tilbake på Re-mila-historien, så finnes det mye om den i ReAvisa-arkivet.

