Leserinnlegg: Uansvarlig å ikke utrede eiendomsskatt

Det er uansvarlig av Høyre og Frp å gå ut og avvise en utredning av eiendomsskatt, før saken i det hele tatt har kommet på bordet. Med dette sviktes barn, ungdom, eldre og sjuke, skriver Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Når ordfører og varaordfører avviser en utredning sparer de de rikeste, mens det er barn, ungdom, eldre og sjuke som vil få de verste kuttene. Dette er ikke bare uansvarlig, men urettferdig for disse gruppene. De roper ikke høyest, derfor er de avhengige av at vi politikere står på for dem.

Det gjør ikke Høyre og Frp med disse siste utspillene.

Ville hatt 150 – 200 millioner kroner mer

9 av 10 norske kommuner har eiendomsskatt. Det er helt spesielt at Tønsberg og noen få kommuner til står så prinsipielt imot. Med en eiendomsskatt i Tønsberg ville kommunen hatt 150 – 200 millioner kroner mer.

Dette er åpenbart en inntekt vi nå ikke kan velge bort, i den ekstremt vanskelige økonomiske situasjonen Tønsberg og tjenestene våre er i.

Eiendomsskatten kan innrettes på en solidarisk og rettferdig måte slik at det er de rike som betaler mest, og de med små boliger ikke betaler.

Ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag

Og de få med stor bolig, men lav inntekt kan fritas. Disse tingene vil vi nå kunne få på bordet og diskutere ulike modeller, men de blå vil ikke en gang vite fakta. Det er dypt bekymringsfullt.

Det er dårlig stil av en ordfører å si at vi har utredet en gang tidligere. Tidene og økonomien forandrer seg, og alle politikere vet at utredninger kan gi gode, nye svar som setter saken i det riktige lyset.

Innbyggene våre fortjener at vi politikere har best mulig beslutningsgrunnlag. Det er derfor politikere ønsker utredninger velkommen. Men det gjør altså ikke Høyre og Frp.

Blåblå rikdomspolitikk går utover de svakeste

Vi kan ikke lempe konsekvensene av blåblå rikdomspolitikk over på barna våre og våre sjuke gamle, slik Høyre og Frp gjør nå. Det er et tankekors at det er nettopp ordfører og varaordfører som går ut.

De er også ordfører og varaordfører for barna og de sjuke og eldre i kommunen, men dette er et svik mot disse gruppene, mens de rike skjermes – igjen.

Dette må det bli slutt på. Vi forventer at særlig Høyre snur i saken. Ellers får posisjonen finne de vonde kuttene sjøl. SV vil stemme imot kutt i oppvekst og helse, for dette er ikke lenger forsvarlig.

Spesielt når eiendomsskatt ikke er utredet en gang.

Christina Grefsrud-Halvorsen, Tønsberg SV.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.