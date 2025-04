Plateslipp for The Last 24 – se ReAvisa-bildene

Man kunne brukt metaforen «løfte taket», men det var mer om å gjøre å ikke ramle gjennom gølvet. For det svaia godt i det gamle bygget i Tønsberg med stinn brakke og fullt trøkk.

The Last 24, et standhaftig Re-band som satser på egen musikk og som bare blir bedre og bedre og enda bedre, lanserte sin nyeste låt i en etter hvert imponerende katalog her tidligere på vårparten. Du kan lese mer om konserten i papiravisa i mars 2025.

Re-bandet, som består av Marthine Huseby Bertelsen på vokal og bass, Fredrik Bertelsen på gitar, Christian Skogly-Pettersen på gitar og Jan Backer på trommer, har for lengst etablert noen hitter som The Last 24-fansen går av hengslene for:

Flere hiter som tar helt av

Som for eksempel «Bad habits», og ekstranummeret «Stranger in my head». Det tok helt av, og sistnevnte låt ble sleppi for godt over 10 år siden nå. Den nyeste låta heter «You rock my world», og The Last 24 rocka Apollon i Tønsberg med en utsolgt slippkonsert.

Dette er energisk pop-punk, noe ekteparet Bertelsen har vært tro til helt fra de starta opp i øvingskjelleren på Fjellborg for drøyt femten år siden. Da var ReAvisa på besøk, og siden har lokalavisa fulgt bandet som har spilt i inn- og utland.

I sommer kan du høre The Last 24 på den lokale Rockstream-festivalen her i Re, og flere konserter kommer, forteller Marthine til ReAvisa. Les mer i papiravisa i mars 2025.

