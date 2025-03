Bursdagsmaraton på Revetal: – Bare å joine

Sprekingen, kanskje best kjent i Ramnes-håndballen, fyller 50 år. Bursdagsselskapet ble lagt til Re-mila-runden, og gjestene ble invitert til maraton.

Tanja Svinsholt (50) spilte håndball i en årrekke, og da hun ga seg som aktiv håndballspiller fortsatte hun som håndballtrener. Pluss at hun begynte å løpe en hel del – men aldri før har hun løpt en hel maraton-distanse.

Ikke før i dag, i sitt eget 50-årsselskap, i Re-mila-runden på Revetal: Rundt førti sprekinger er med på en eller flere runder av distansen, det er venner og familie. Enda flere heier langs løypa. Totalt skal Tanja løpe 17 runder a’ 2,5 kilometer – totalt 42,5 kilometer.

Familie-sekretariat

Lokalavisa kom for å heie – og gratulere – sammen med mange andre i og langs løypa, da Tanja og følget passerte med 14 runder igjen. Mannen hennes Harald Sørby har ansvaret for et muntert sekretariat i solveggen på Revetal, sammen med resten av familien.

Jobben i sekretariatet er i grunn enkel: For hver passering tar sekretariatet bort en lapp og dermed teller ned til det står null på lappen og hele maraton-distansen er unnagjort.

Ved passering slenger seg med i den neste runden, andre gir seg etter den forrige.

– Helt i Tanjas ånd

Det er tisse-, spise- og drikkepauser blant gjesteløperne, kanskje også ammepauser – følget består også av barn i barnevogn. – Dette er helt en perfekt feiring, forteller Harald om bursdagsfeiringen av sin kjære; – helt i Tanjas ånd.

Det var fredag 21. mars 2025 at Tanja fylte femti år. Til venner og familie sendte hun i forkant ut en melding: «På lørdag løper jeg maraton i Re-mila-runden (2,5 km x 17 runder) kl 12».

«Bare å joine en eller flere runder, det blir pratetempo». Den ferske 50-åringen regner med å løpe i nærmere fem timer, og hun har selskap hele veien – det er bare å slenge seg med, eller heie og gratulere.

