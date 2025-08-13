Dato: av

Bare to av seks valglokaler igjen i Re

VALGLOKALE: Revetalhallen, på bildet, og Våle samfunnshus, der kan du avlegge din stemme i stortingsvalget 2025 på valgdagen 8. september 2025. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

I gamle Re kommune var det valglokaler i hvert sogn, med Ramnes, Våle, Fon, Vivestad og Undrumsdal, pluss i bygdebyen Revetal. Nå er det bare to valglokaler igjen i hele Re, med enda en halvering fra forrige stortingsvalg.

– Av mange gode grunner ville Re vært robust og bærekraftig.

Ifølge valglokaler.no, som er den offisielle informasjonskanalen med oversikt over alle valglokaler i landet, er det to steder å stemme på valgdagen mandag 8. september 2025, her i Re: Revetalhallen og Våle samfunnshus.

Ingen valglokaler i gamle Ramnes er beholdt, der det for to stortingsvalg siden var tre valglokaler: Ramnes, Fon og Vivestad. Begge de to valglokalene som er igjen i Re, er i gamle Våle kommune.

Legger heller til rette for forhåndsstemming

HOLDER STAND: Våle samfunnshus blir valglokale, også i år. Som ett av bare to igjen her i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det var for fire år siden, ved forrige stortingsvalg, at stemmelokalene i Fon og Vivestad ble fjernet. Nå, ved dette valget, forsvinner stemmelokalene i Undrumsdal og Ramnes.

Ett av argumentene for å redusere antall stemmelokaler på valgdagen, er at det er gode muligheter til å forhåndsstemme. Det skjer på Re-torvet, her i Re.

Skal du stemme på valgdagen, er følgende valglokaler oppe:

  • Revetalhallen, Kåpeveien 24, 3174 Revetal. Åpningstid fra klokka 09.00 til 21.00 mandag 8. september 2025.
  • Våle samfunnshus, Skaugveien 4, 3178 Våle. Åpningstid fra klokka 09.00 til 21.00 mandag 8. september 2025.

HISTORIE: Det blir ikke mulig å stemme i Ramnes på valgdagen i år. Bildet er fra et tidligere år med stemmelokale i Ramneshallen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

HISTORIE: Det blir ikke mulig å stemme i Undrumsdal på valgdagen i år. Bildet er fra et tidligere år med stemmelokale på Dalheim. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

HISTORIE: Det er ikke lenger mulig å stemme i Vivestad valgdagen. Bildet er fra det siste året med stemmelokale i Vivestad, med valglokale i barnehagen, for to stortingsvalg siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

