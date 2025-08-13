Bare to av seks valglokaler igjen i Re

I gamle Re kommune var det valglokaler i hvert sogn, med Ramnes, Våle, Fon, Vivestad og Undrumsdal, pluss i bygdebyen Revetal. Nå er det bare to valglokaler igjen i hele Re, med enda en halvering fra forrige stortingsvalg.

Ifølge valglokaler.no, som er den offisielle informasjonskanalen med oversikt over alle valglokaler i landet, er det to steder å stemme på valgdagen mandag 8. september 2025, her i Re: Revetalhallen og Våle samfunnshus.

Ingen valglokaler i gamle Ramnes er beholdt, der det for to stortingsvalg siden var tre valglokaler: Ramnes, Fon og Vivestad. Begge de to valglokalene som er igjen i Re, er i gamle Våle kommune.

Legger heller til rette for forhåndsstemming

Det var for fire år siden, ved forrige stortingsvalg, at stemmelokalene i Fon og Vivestad ble fjernet. Nå, ved dette valget, forsvinner stemmelokalene i Undrumsdal og Ramnes.

Ett av argumentene for å redusere antall stemmelokaler på valgdagen, er at det er gode muligheter til å forhåndsstemme. Det skjer på Re-torvet, her i Re.

Skal du stemme på valgdagen, er følgende valglokaler oppe:

Revetalhallen, Kåpeveien 24, 3174 Revetal. Åpningstid fra klokka 09.00 til 21.00 mandag 8. september 2025.

Våle samfunnshus, Skaugveien 4, 3178 Våle. Åpningstid fra klokka 09.00 til 21.00 mandag 8. september 2025.

