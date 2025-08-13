Forhåndsstemming er godt i gang på Re-torvet

Allerede fra og med denne uka kan du forhåndsstemme, det gjør du på Re-torvet, rett på innsida ved inngangen fra parkeringshuset.

Stortings- og sametingsvalget 2025 er 8. september 2025, men allerede nå kan du forhåndsstemme, og det kan du helt fram til fredag 5. september 2025.

I Tønsberg kommune kan du forhåndsstemme på Re-torvet, Tønsberg og Færder bibliotek og Farmandstredet. Det vil også være mulig å forhåndsstemme ved flere helseinstitusjoner og videregående skoler. Du må huske å ta med legitimasjon.

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Skriftlig eller muntlig henvendelse må være kommet inn til valgstyret innen fredag 5. september klokka 12.00.

Valgstyret i Tønsberg kan kontaktes per brev til postboks 2410, 3104 Tønsberg eller telefon 33 40 60 00. Mer info om valglokaler finner du på nettsida Valglokaler.no.

På valgdagen 8. september 2025 er det bare to valglokaler igjen her i Re, en reduksjon fra seks for to stortingsvalg siden – les mer om det her.

