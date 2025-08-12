Slåtterock over all forventning – dato er satt for 2026

Med godt over 500 på festival, den aller første gangen den arrangeres, er Ole Erik og Slåtterock-gjengen hans superfornøyd. Så det blir samme sted, samme helg, neste sommer.

Alt var i rute i forkant av festivalen, men været var de ikke spesielt heldige med. Det kom noen heftige regnskurer – men det bryr ikke festivalfolket i Fon seg om. Det kom folk i massevis, sjøl om det bøtta ned noe vanvittig de første festivaltimene.

Første band ut, B.O.K.S, fikk regnspruten langt oppå scenen og måtte dra vekk kabler, bokser og monitorer, i ly for regnet. Det var og lyn og torden og et realt strømbrudd midt i deres sett. Men de fikk kommet seg gjennom, tross alt – til publikums store glede.

Dato for neste år er allerede satt

Sin Dream var mer heldig med været, sola titta nesten litt fram da Sindre Gade Johnsen og hans band gikk all in for å riste festivalfolket tørt. Revåjammer lagde fantastisk stemning, og Wrong Direction slår aldri feil. Ernst avslutta showet, og folk digga det.

Alle lokale band og artister, som seg hør og bør når det arrangeres festival i Fon. Bak denne festivalen står ungdom fra bygda, les mer om det her, og dette var første gang Slåtterock i Re ble arrangert:

– Det var veldig bra og over all forventning, forteller Ole Erik Holtung på vegne av arrangøren. – Cirka 530 inne, veldig fornøyd med det.

Neste år blir det festival på samme sted, den samme helga – datoen da blir lørdag 8. august 2026.

