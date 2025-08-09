Straks Slåtterock i Re: – Vi er klare nå, ja

Ungdommen i bygda inviterer til en skikkelig bygdefest og det er venta mange besøkende til tidenes første Slåtterock i Re.

«Nå som Tønsberg jobber med å legge ned barnehager og skoler i bygda vår, tenker vi at det er på tide å vise at vi fortsatt lever! Derfor inviterer vi til en skikkelig bygdefest!», het det i den opprinnelige invitasjonen til Slåtterock. Lokalavisa skreiv tidligere i sommer om festivalen første gang.

Mye har skjedd siden i barnehage-saken i Fon, men det er varsla at det blir en ny runde på en eventuell nedleggelse denne høsten. Så Fon forbereder seg på en ny kamp, og det med det de kan kanskje best: Fest, festival, sosiale happeninger og godt samhold.

Ny festival tufta på gamle festival-tradisjoner

Slåtterock er en helt ny festival som arrangeres for aller første gang på Brandvoldknatten i Fon lørdag 9. august 2025, men som spiller på gammal og god festival- og fest-tradisjoner her i Re. Det er yngre krefter som står bak, med god hjelp fra eldre festivalhjelpere.

I spissen står Ole Erik Holtung (23), Susanne Lie Jacobsen (23), Olve Langeland (18), Bjørnar Gudbjørsrud (23) og Marit Holtung (18). Fon ungdomslag er offisielt arrangør og et eventuelt overskudd går til laget.

Bandene som skal spille er B.O.K.S, Sin Dream, Revåjammer, Wrong Direction og Ernst, alle lokale. Det er 18 års aldersgrense, festivalstart er klokka 17.30.

– Ta med noe å sitte på, klær etter været – og godt humør, oppfordrer vertskapet som har alt på stell rett før det braker løs.

