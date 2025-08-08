Tre har mista lappen på under ett døgn

En MC-fører og to bilførere har fått sine førerkort beslaglagt i tre forskjellige fartskontroller i Re det siste døgnet.

Sist var det en MC-fører som ble målt til 107 km/t langs Undrumveien i Undrumsdal, der fartsgrensa er 70 km/t. Det skjedde rett over klokka 13.00 i dag, fredag 8. august 2025.

Det førte til at UP-patruljen tok beslag i MC-førerens førerkort der og da på stedet. Det dreier seg om en mann i 50-åra, som er anmeldt for forholdet og sak opprettet.

Tre førerkortbeslag og enda flere forelegg

Tidligere samme dag tok UP oppstilling i 60-sone langs Hengsrudveien i Våle. Der suste en bil forbi politiets fartsmålere i 87 km/t og det førte til nok et førerkortbeslag.

Denne gang var det snakk om ei jente i 20-åra som også er anmeldt for forholdet. I tillegg ble det delt ut seks forenklede forelegg for fart langs Hengsrudveien.

I går kveld, torsdag 7. august 2025, oppsummerte UP en trafikkontroll langs Kopstadveien i Våle, der det ble skrivi ut 11 forenklede forelegg for fart.

Her var høyeste fart, og grunnlag for en lappeløs framtid, målt til 106 km/t i 60-sone.