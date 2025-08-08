Straks skolestart: – Fri sikt er ditt ansvar

Eier du eller disponerer du en eiendom med hekk ut mot vei, fortau eller gang og sykkelvei? Da er du ansvarlig for at hekken ikke hindrer for god sikt.

– Klipp hekken allerede i dag, er oppfordringa i ei pressemelding fra Vestfold fylkeskommune: Om ikke mange dagene blir veiene igjen fylt med barn som skal til og fra skolen.

Mange av disse barna har liten erfaring med trafikk og de rager ikke alt for høyt over bakken. Derfor er det viktig at de ser og blir sett.

Er hekken din for høy?

Dersom eiendommen din har avkjørsel mot, eller ligger inntil, offentlig vei har du et ansvar for at vegetasjon eller gjerder ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter.

Fra privat innkjørsel skal det være fri sikt minimum tre meter fra veikant, fortau eller gang– og sykkelvei. Munner avkjørselen din ut mot offentlig vei er kravet om fri sikt fire meter.

Dersom fartsgrensen er 30 kilometer i timen må du ha fri sikt 20 meter til hver side, videre 40 km/t gir 30 meter, 50 km/t gir 40 meter, 60 km/t gir 70 meter og 70 km/t gir 90 meter.

For å få til fri sikt fra et kjøretøy må hekk eller gjerde ikke være høyere enn 50 centimeter ved slike utkjørsler, heter det i pressemeldinga.

