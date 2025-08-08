Gunnar Hansen (65) mista livet i MC-ulykken på Hengsrudveien

Politiet frigir navnet på den forulykkede ei uke etter den tragiske ulykken, der livet ikke sto til å redde.

Politiet frigir navnet på MC-føreren som omkom i ulykken på Hengsrødveien fredag 1. august 2025:

Det var den 65 år gamle Gunnar Hansen fra Horten som omkom, melder politiet fredag 8. august 2025.

Livet sto ikke til å redde

Politiet fikk melding om en møteulykke mellom en traktor og en motorsykkel klokka 20.49 og rykket ut til stedet sammen med øvrige nødetater.

Det ble tidlig klart at det var en alvorlig ulykke, og luftambulanse ble sendt. Det pågikk livreddende førstehjelp på stedet.

Livet til mannen sto dessverre ikke til å redde.