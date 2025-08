Adrian blir hedret: – Fint å se så mange som bryr seg

Bispeveien er stengt, men det er mer trafikk enn noen gang. Re-ungdommene ville hedre en kompis, og minnekortesjen blir så lang at den nesten strekker seg fra Revetal til Ås.

Det var Adrian Christer Lilleby (16) fra Revetal som omkom i trafikkulykken på Bispeveien mandag 4. august 2025. Navnet ble frigitt av politiet i samråd med de pårørende, tidligere samme dag som minnekortesjen finner sted.

Bispeveien stenges i forbindelse med minnekortesjen, etter Re-ungdommenes eget ønske og initiativ. Ei lang, lang, lang rekke med kjøretøy hedrer Re-gutten i kveld, onsdag 6. august 2025.

– Det er mektig

– Vi vil bare hedre en kompis, og så kommer det så mange, sier Kasper Gjermundrød (17), en av initiativtakerne og talsperson for vennegjengen som står bak. – Det er fint å se hvor mange som bryr seg, sier han – overveldet over synet av den lange, lange, lange rekka med kjøretøy.

Her er det biler, mopedbiler, motorsykler, firhjulinger, traktorer, lastebiler, alt mulig. Alle kjører sakte med nødblinken på, i stillhet, med bare en summende motorlyd å høre.

– Det er mektig, sier en tydelig preget Tønsberg-ordfører Frank Pedersen. Han forteller at det står folk på gangbruer, busslommer og overalt langs veien.

– Et spesielt samhold

– Det er et spesielt samhold i denne delen av kommunen, i Re. Det er ungdommene som arrangerer, all ære til de. Dette trur jeg veldig, veldig, veldig mange setter stor, stor pris på, at vi klarer å gjennomføre en minnekortesje på den måten det blir gjort på nå.

Han skryter av sine ansatte i kommunen, pluss ansatte i fylkeskommune og politi, som hjelper ungdommen sånn at det blir en trygg og fin markering, etter ungdommens eget ønske.

– Vi er bare i kulissene og hjelper til. Det er mange i lokalmiljøet som har stilt opp for å få dette til. Det er mektig å være tilstede og observere det fra avstand, sier ordføreren.

Familien setter pris på støtten

Det er mange medier tilstede under minnemarkeringa, deriblant VG. Til riksavisa uttaler familiens talsperson at de pårørende setter umåtelig stor pris på den store deltakelsen. Familien er sønderknuste, men oppi alt setter de pris på støtten.

– Det viser at det er mange som brydde seg om Adrian, og det setter de veldig pris på, sier familiens talsperson Espen Monrad til VG (ekstern lenke).

Det er hundrevis av kjøretøy i kortesjen og enda flere personer. Etter kortesjen er mange samla på Revetal ungdomsskole.