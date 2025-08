– Viktig å snakke sammen og ta vare på hverandre

Ordføreren er i kveld på Revetal ungdomsskole, sammen med kommunens kriseteam. – Det er så meningsløst og tragisk, sier han om ulykken som krevde et ungt liv. – Men det er også fint å samles.

Frank Pedersen, ordfører i Tønsberg kommune, sliter litt med å finne ordene. Men det er viktig å prate, understreker han – sjøl om det kan være vanskelig:

– Nei, det er så meningsløst og tragisk, sier han om ulykken på Bispeveien som krevde livet til en ung lokal gutt. – Dette berører alle.

– Ta vare på hverandre

– Derfor er det viktig å komme hit og være sammen med ungdom, familie og voksne. Her kan vi snakke og ta vare på hverandre, sier ordføreren, som tok ordet i plenum.

Der takka han for at folk kom for å vise at vi bryr oss, vise samhold, – det er fint å oppleve, oppi alt, mener ordføreren.

Han kom med en oppfordring om å ta vare på hverandre og en oppfordring om å kjøre forsiktig.

Minne-kortesje onsdag

Det planlegges en kortesje forbi ulykkesstedet onsdag, og det har ordføreren sagt at kommunen kan hjelpe til med – for å ha et ekstra øye med sikkerheten under minnemarkeringa, en markering etter initiativ fra Re-ungdommen.

Revetal ungdomsskole vil være åpen for alle som trenger et sted å samles, også i morgen tirsdag på dagtid, forteller kommunens representanter.

Det er lagt ut en kondolanseprotokoll som blir liggende på ungdomsskolen ut denne uka.

– Fint å være sammen

Ordføreren oppfordrer alle til å snakke sammen, sjøl om det kanskje ikke er så mye å si: – Nei, det er jo så meningsløst. Det kan være vanskelig å finne ord. Men vi må prøve å sette ord på det, likevel – og vi må møtes. Som her i kveld.

– Alle sørger forskjellig, og det må alle få lov til, men vi må være der for hverandre, nå må alle vite at de har noen. Derfor blir jeg her, og kriseteamet blir her, til det ikke er flere her.

– Det er…. spesielt, sier ordføreren om åpen ungdomsskole, der mange møtes i sorgen. – Det er også noe fint, for det er viktig å være sammen. Det sier også de pårørende til meg. At de setter pris på støtten og samholdet.