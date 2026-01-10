Jeanette er årets kvinnelige idrettsutøver

Re-jenta ble ropt opp som mottaker av hedersprisen på den nasjonale idrettsgallaen i kveld.

– Jeg trodde jeg hadde trena litt på stressmestring, men det er lenge siden jeg har kjent på slik hjertebank, sier Jeanette Hegg Duestad (26) etter å ha blitt kalt opp på podiet:

Jeanette Hegg Duestad (26) fra Re er kåret til Årets kvinnelige utøver på Idrettsgallaen på Hamar lørdag 10. januar 2026, samme sted som lokalavisa her hjemme så henne i konkurranse første gang.

Årets kvinnelige utøver

Men den lokale nyhetsdekningen av skyttertalentet fra ung alder spenner langt lenger tilbake enn som så. Det starta på skytterbanen inne på den gamle Fon-skolen, nå barnehagen, på Krakken. Hun ble kåret til Årets idrettsnavn i Re som 16-åring.

I en fantastisk idrettskarriere, der hun nå ruver på toppen i verden i verdensidretten skyting etter VM-gull, har 2025 vært året som topper alt: – 2025 var et år jeg skulle ønske fortsatte lenge. Det var en vanvittig bra sesong og dette topper kaka.

– Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse, sier Re-jenta i kveld på direkten på NRK.

– Det er utrolig stort

– Først og fremst vil jeg takke juryen for prisen, og for nominasjonen – det er utrolig stort, med veldig, veldig sterkt felt med andre utøvere, så dette her er veldig, veldig gøy.

Jeanette danka ut blant annet Therese Johaug i comeback-sesongen sin, som en av de andre knallsterke kandidatene til Årets kvinnelige idrettsutøver.

Jeanette takker også skytterforbundet for støtten og tilliten. Hun forteller også om et fantastisk landslag:

Takker familie

– Vi jobber veldig tett sammen og vi pusher hverandre til nye høyder. Jeg setter utrolig stor pris på den dytten vi gir hverandre, ingen av oss hadde klart det vi klarer uten hverandre.

– Så er det alle dere rundt: Foreldre, familie, samboer, hestepasserne mine hjemme, med flere.

– Tusen hjertelig takk og ha en fin kveld videre, avslutter Jeanette den flotte talen sin.

Jeanette er også nominert til Årets navn.

Fra arkivet: Jeanette Hegg Duestad er Årets idrettsnavn i Re 2015:

Les mer om Jeanette Hegg Duestad.

Les mer om sport i Re.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.