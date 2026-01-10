Dato: av

– ……og her kommer’n i fint driv, snekker’n fra Re

HEIA, HEIA! Morten Skjeggestad (44) blir pusha videre av heiagjengen med flagg og heiarop. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Dette er ikke noe jeg har forberedt meg særlig på, men det er gøy å være med i lokale konkurranser, sier snekkeren som bytta ut hammer og spiker med sykkel, ski og løpesko.

Det forteller Morten Skjeggestad, til daglig snekker og en ivrig mosjonist som sikter mot årets store mål Ironman Kalmar 2026. Som en del av trening og oppladning stiller han i NM i vintertriatlon på hjemmebane her i Re.

Vintertriatlon ble nemlig arrangert for aller første gang her i bygda vår i dag på Bibo lørdag 10. januar 2026. Det ble løpt, sykla og gått på ski i en rask og underholdende vinteridrett mange hadde kommi for å få med seg.

En fin heiagjeng

RUNDEPASSERING MED ET SMIL: Morten er en sprek snekker. Dette var hans første vintertriatlon. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

I motsetning til mange av konkurrentene hadde ikke snekkeren fra Re noen erfaring som helst fra denne idrettsgrenen. Men det hindra ham ikke fra å fullføre, tross litt vrient sykkelføre.

– Det ble krevende, ja – det ble mye løping med sykkelen i bakkane, forteller Morten til ReAvisa. En fin heiagjeng med flagg og heiarop langs løypa fikk pusha han over målstreken.

– ……og her kommer’n i fint driv, snekker’n fra Re, kommenterer speaker Henning Larsen, fast idrettsstevne-speaker her i bygda, ved runding. Morten smilte seg forbi tribunen som jubla.

Mye publikum på Bibo

IKKE VANLIG SYKKELFØRE: Kristoffer Liset (28) må løfte framhjulet for å komme videre på sykkeletappen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det var for så vidt mye å holde styr på i speakertårnet, dette var første gang for alle lokale ildsjeler – vintertriatlon har vi aldri hatt i Re før. Med egne løyper for løping, sykkel og langrenn var det mange sperrebånd og piler på snøen.

– Nå har vi, sant å si, ramla litt ut her, innrømmer speakertjenesten underveis. Det var snaut 40 deltakere som var i løypene så å si samtidig, så det skjedde noe overalt på Bibo denne lørdagen.

En av de mange lokale heltene i sving på Bibo var Kristoffer Liset som satsa seriøst på langrenn i sin tid, men som ga seg på topp for fem år siden.

– Må stille når det er NM på hjemmebane

SPREKING: Kristoffer satsa tidligere på langrenn på toppnivå, nå konkurrerer han igjen på Bibo – denne gang i vintertriatlon. Og det for første gang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Tilbake i konkurranse på Bibo, det er nesten et nostalgisk sus over det, mener lokalavisa som samtidig spør om dette er en ny satsing for reingen. Det er det neppe, svarer Kristoffer:

– Aldri gjort dette før, og det er ikke mye trening om dagen. Men jeg fikk trena litt i jula, og jeg fant fram Ivrig-dressen fra 2012, så da må man stille på NM når det er på hjemmebane!

Dette ble en veldig vellykka premiere for vintertriatlon her i Re: Lokalkjente idrettsinteresserte langs løypene forteller til lokalavisa at de ikke hadde sett så mye folk på Bibo på lenge.

Se flere bilder fra NM i vintertriatlon på Bibo:

FOR ALLER FØRSTE GANG: Alt klart for vintertriatlon for første gang her i Re. Stevnet var Norgesmesterskap og telte også som uttaksrenn til VM i Italia. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

TETT I TOPPEN: Javnt ved veksling på løpeetappen som var først ut. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

JAGER: Det skifter litt i teten og Kristoffer ender på andreplass til slutt, bak Casper Rønning. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

HEIA, HEIA! Det skjer noe overalt på Bibo denne lørdagen. Nå bak tribunen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

UT PÅ SYKKEL: Etter løping og før ski, er det noen runder på sykkelen – på snøføre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

VANSKELIGE SYKKELFORHOLD: Kristoffer Liset på siste innspurt av sykkeletappen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

HEIA, HEIA! Alle blir heia fram av publikum rundt omkring på hele Bibo idrettsanlegg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

TOMMEL OPP: Marianne Bruun Lien heies fram med flagg og heiarop. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

KJØRER PÅ: Halvard Knotten ved passering, gyver løs på neste runde. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

MER FOLK ENN PÅ LENGE: Flere bemerka at det var godt med publikum på Bibo denne dagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

KLASSESEIER: Johan Prosvik Aarvåg tråkker på i klubbdrakta til Re SK og representerer også klubben på startlistene. På resultatlistene ender han øverst i klassen Gutter 17 til 19 år. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

FLOTTE FORHOLD: Johan raser av gårde på sykkelen sin på snøføre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

SISTE INNSPURT: Sykkeletappen går mot slutten, her briljerer Re SK-gutten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

STOR LOGISTIKK: Imponerende arrangert av Horten og omegn sykkelklubb, som lånte Bibo av IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

KOMPAKT ARRANGEMENT: Arrangøren vil gjerne gjenta vintertriatlon på Bibo. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

VINTERTRIATLON: Løping, sykkel og ski – en ny konkurransekombinasjon for flere av deltakerne. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

STRÅLENDE VINTERVÆR: Sola skinner over Bibo som viser seg fra sin beste side denne lørdagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

SPEAKER’N I TÅRNET: Speaker Henning Larsen holder oversikt etter beste evne, imponerende innsats i første møte med vintertriatlon. Der deltakerne dessverre er utstyrt med mystisk små startnummer, noe som ikke gjør jobben lettere for verken speaker eller for å snakke om en stakkars journalist også på sitt aller første vintertriatlon. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

STAKER PÅ: Siste etappe går på ski, med flotte langrennsforhold på Bibo. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

MÅLGANG MED STIL! Første deltaker inn mot målstreken. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

BIKKJA I BAKKEN: Følger nysgjerrig med i målområdet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

MEDALJE RUNDT HALSEN: Den lokale snekkeren Morten Skjeggestad helt til høyre på bildet. Foto: Privat.

