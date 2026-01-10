– Dette er ikke noe jeg har forberedt meg særlig på, men det er gøy å være med i lokale konkurranser, sier snekkeren som bytta ut hammer og spiker med sykkel, ski og løpesko.

Det forteller Morten Skjeggestad, til daglig snekker og en ivrig mosjonist som sikter mot årets store mål Ironman Kalmar 2026. Som en del av trening og oppladning stiller han i NM i vintertriatlon på hjemmebane her i Re.

Vintertriatlon ble nemlig arrangert for aller første gang her i bygda vår i dag på Bibo lørdag 10. januar 2026. Det ble løpt, sykla og gått på ski i en rask og underholdende vinteridrett mange hadde kommi for å få med seg.

En fin heiagjeng

I motsetning til mange av konkurrentene hadde ikke snekkeren fra Re noen erfaring som helst fra denne idrettsgrenen. Men det hindra ham ikke fra å fullføre, tross litt vrient sykkelføre.

– Det ble krevende, ja – det ble mye løping med sykkelen i bakkane, forteller Morten til ReAvisa. En fin heiagjeng med flagg og heiarop langs løypa fikk pusha han over målstreken.

– ……og her kommer’n i fint driv, snekker’n fra Re, kommenterer speaker Henning Larsen, fast idrettsstevne-speaker her i bygda, ved runding. Morten smilte seg forbi tribunen som jubla.

Mye publikum på Bibo

Det var for så vidt mye å holde styr på i speakertårnet, dette var første gang for alle lokale ildsjeler – vintertriatlon har vi aldri hatt i Re før. Med egne løyper for løping, sykkel og langrenn var det mange sperrebånd og piler på snøen.

– Nå har vi, sant å si, ramla litt ut her, innrømmer speakertjenesten underveis. Det var snaut 40 deltakere som var i løypene så å si samtidig, så det skjedde noe overalt på Bibo denne lørdagen.

En av de mange lokale heltene i sving på Bibo var Kristoffer Liset som satsa seriøst på langrenn i sin tid, men som ga seg på topp for fem år siden.

– Må stille når det er NM på hjemmebane

Tilbake i konkurranse på Bibo, det er nesten et nostalgisk sus over det, mener lokalavisa som samtidig spør om dette er en ny satsing for reingen. Det er det neppe, svarer Kristoffer:

– Aldri gjort dette før, og det er ikke mye trening om dagen. Men jeg fikk trena litt i jula, og jeg fant fram Ivrig-dressen fra 2012, så da må man stille på NM når det er på hjemmebane!

Dette ble en veldig vellykka premiere for vintertriatlon her i Re: Lokalkjente idrettsinteresserte langs løypene forteller til lokalavisa at de ikke hadde sett så mye folk på Bibo på lenge.

