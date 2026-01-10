Det forteller Morten Skjeggestad, til daglig snekker og en ivrig mosjonist som sikter mot årets store mål Ironman Kalmar 2026. Som en del av trening og oppladning stiller han i NM i vintertriatlon på hjemmebane her i Re.
RUNDEPASSERING MED ET SMIL: Morten er en sprek snekker. Dette var hans første vintertriatlon. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
I motsetning til mange av konkurrentene hadde ikke snekkeren fra Re noen erfaring som helst fra denne idrettsgrenen. Men det hindra ham ikke fra å fullføre, tross litt vrient sykkelføre.
– Det ble krevende, ja – det ble mye løping med sykkelen i bakkane, forteller Morten til ReAvisa. En fin heiagjeng med flagg og heiarop langs løypa fikk pusha han over målstreken.
– ……og her kommer’n i fint driv, snekker’n fra Re, kommenterer speaker Henning Larsen, fast idrettsstevne-speaker her i bygda, ved runding. Morten smilte seg forbi tribunen som jubla.
Mye publikum på Bibo
IKKE VANLIG SYKKELFØRE: Kristoffer Liset (28) må løfte framhjulet for å komme videre på sykkeletappen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
Det var for så vidt mye å holde styr på i speakertårnet, dette var første gang for alle lokale ildsjeler – vintertriatlon har vi aldri hatt i Re før. Med egne løyper for løping, sykkel og langrenn var det mange sperrebånd og piler på snøen.
– Nå har vi, sant å si, ramla litt ut her, innrømmer speakertjenesten underveis. Det var snaut 40 deltakere som var i løypene så å si samtidig, så det skjedde noe overalt på Bibo denne lørdagen.
FOR ALLER FØRSTE GANG: Alt klart for vintertriatlon for første gang her i Re. Stevnet var Norgesmesterskap og telte også som uttaksrenn til VM i Italia. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
TETT I TOPPEN: Javnt ved veksling på løpeetappen som var først ut. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
JAGER: Det skifter litt i teten og Kristoffer ender på andreplass til slutt, bak Casper Rønning. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
HEIA, HEIA! Det skjer noe overalt på Bibo denne lørdagen. Nå bak tribunen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
UT PÅ SYKKEL: Etter løping og før ski, er det noen runder på sykkelen – på snøføre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
VANSKELIGE SYKKELFORHOLD: Kristoffer Liset på siste innspurt av sykkeletappen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
HEIA, HEIA! Alle blir heia fram av publikum rundt omkring på hele Bibo idrettsanlegg. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
TOMMEL OPP: Marianne Bruun Lien heies fram med flagg og heiarop. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
KJØRER PÅ: Halvard Knotten ved passering, gyver løs på neste runde. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
MER FOLK ENN PÅ LENGE: Flere bemerka at det var godt med publikum på Bibo denne dagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
KLASSESEIER: Johan Prosvik Aarvåg tråkker på i klubbdrakta til Re SK og representerer også klubben på startlistene. På resultatlistene ender han øverst i klassen Gutter 17 til 19 år. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
FLOTTE FORHOLD: Johan raser av gårde på sykkelen sin på snøføre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SISTE INNSPURT: Sykkeletappen går mot slutten, her briljerer Re SK-gutten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
STOR LOGISTIKK: Imponerende arrangert av Horten og omegn sykkelklubb, som lånte Bibo av IL Ivrig. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
KOMPAKT ARRANGEMENT: Arrangøren vil gjerne gjenta vintertriatlon på Bibo. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
VINTERTRIATLON: Løping, sykkel og ski – en ny konkurransekombinasjon for flere av deltakerne. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
STRÅLENDE VINTERVÆR: Sola skinner over Bibo som viser seg fra sin beste side denne lørdagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
SPEAKER’N I TÅRNET: Speaker Henning Larsen holder oversikt etter beste evne, imponerende innsats i første møte med vintertriatlon. Der deltakerne dessverre er utstyrt med mystisk små startnummer, noe som ikke gjør jobben lettere for verken speaker eller for å snakke om en stakkars journalist også på sitt aller første vintertriatlon. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
STAKER PÅ: Siste etappe går på ski, med flotte langrennsforhold på Bibo. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
MÅLGANG MED STIL! Første deltaker inn mot målstreken. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
BIKKJA I BAKKEN: Følger nysgjerrig med i målområdet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.
MEDALJE RUNDT HALSEN: Den lokale snekkeren Morten Skjeggestad helt til høyre på bildet. Foto: Privat.