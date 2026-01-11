Politiet rykker ut til innbrudd på Re-torvet: Tjuvene har hamra seg gjennom denne døra

Flere politipatruljer har sperra av store deler av Re-torvet og krimteknikere er på vei, får lokalavisa opplyst. Det er godt synlig hvor tjuvene har tatt seg inn.

Les mer om innbruddet på Re-torvet: – De har neppe fått med seg så mye.

Alarmen gikk klokka 06.01 på søndag morgen: – Politiet fikk melding fra vekterselskap om utløst innbruddsalarm ved gullsmedbutikken på Revetal.

– Politiet rykket ut til stedet og fikk bekrefta at det hadde vært innbrudd. Politiet undersøker åstedet og jobber med oversikt over hva som er tatt.

Det forteller Espen Reite, operasjonsleder i Politiet i Sør-Øst. Politipatruljer på stedet forteller til ReAvisa at de har sperra av og holder vakt i påvente av krimteknikkere.

Martin Gran forteller på vegne av Re-torvet at tjuivene neppe har fått med seg så mye, les mer om det her.

