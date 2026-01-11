Usikkert hva gullsmed-tjuvene rakk å få med seg: Innbruddet gikk opp i røyk

– Vi får ikke lov å gå inn i påvente av krimteknikere, så vi har ikke oversikt enda. Det forteller Sven Erik Hatleskog på vegne av gullsmeden på Re-torvet, som ble ramma av innbrudd tidlig søndag morgen. Tjuvene ble skremt bort av alarm og tett røyk.

Sven Erik Hatleskog ved gullsmeden og Martin Gran ved Re-torvet bekrefter til ReAvisa at, – noen har prøvd seg på gullsmed-butikken, ja. Men vi har kameraer, så vi veit hvor de kom inn og hvor de har bevega seg.

– Det var to stykker. De gikk rett til gullsmeden, de var veldig målretta, ser vi på kamera. De visste hvor de skulle. Så vidt vi veit er ingen andre butikker ramma, forteller Martin Gran til ReAvisa.

Innbruddet gikk opp i røyk

Så ble de kjapt mer desorientert. Re-torvet fikk mye oppmerksomhet da gullsmeden for flere år siden installerte et nytt, moderne og effektivt ranssystem som skulle hindre flere gullsmed-ran.

Den gang hadde tjuvene gått inn på høylys dag og rana butikken med slegge, men med det nye systemet som raskt legger et teppe med røyk over hele butikken ble det slutt på alle gullsmed-ran og -innbrudd – fram til i dag.

Også denne gangen kom den tette røyken samtidig som innbruddsalarmen, og da går også brannalarmen. Det er effektivt for å begrense skadene og utbyttet.

Håper å åpne som normalt mandag

Tjuvene fikk det travelt med å finne veien tilbake og komme seg ut og vekk, de klarte neppe å få med seg svære greiene, tror Martin. – Men det må vi få skikkelig oversikt over. Det veit vi ikke helt enda nå.

Politiet vil være på stedet til krimteknikere har gjort jobben sin, men Martin både tror og håper på at det er tilbake til normalen før senteret skal åpne mandag.

– Dette får vi bruke søndagen på å ordne opp i, så blir det vel som normalt på mandagen igjen.

Rett bort til hoveddisken

– Vi får ikke gått inn i butikken eller noe som helst, forteller Sven Erik Hatleskog på telefon med ReAvisa innafra Re-torvet. – Vi venter fortsatt på krimteknikere, forteller han rett over klokka 09.00 søndag.

Han forteller at tjuvene kom inn via et knust utstillingsvindu i butikken og at de gikk rett bort til hoveddisken og knuste den, – på godt norsk: Smadra.

– Da ser du ingenting på grunn av tåkesikring, men de har vært inne i noen minutter likevel, forteller Sven Erik som studerer bildene fra overvåkingskamera.

Ransutbytte i svære IKEA-poser

– De var målretta og det ser ut som de er kjent med både butikken og Re-torvet, de veit hvor de skal. De har med seg svære IKEA-poser. Det er umulig nå å vite hva de fikk med seg, uten at vi kan komme inn i butikken. Men vi venter jo gjerne på at politiet gjør sin jobb.

Tjuvene var godt forberedt og visste hva som er hvor, men de var neppe klar over tåkesikringen, tror Sven Erik i gullsmeden.

– Det virker som at det kommer overraskende på, og at det å plutselig ikke se noe mer ikke var en del av planen deres.

Politisperrebånd og patruljer

Det var klokka 06.01 søndag morgen 11. januar 2026 at alarmen gikk på Re-torvet: – Politiet fikk melding fra vekterselskap om utløst innbruddsalarm ved gullsmedbutikken på Revetal.

– Politiet rykket ut til stedet og fikk bekrefta at det hadde vært innbrudd. Politiet undersøker åstedet og jobber med oversikt over hva som er tatt, fortalte Espen Reite, operasjonsleder i Politiet i Sør-Øst.

Politipatruljer på stedet tidlig søndag morgen forteller til ReAvisa at de har sperra av og holder vakt i påvente av krimteknikere.

