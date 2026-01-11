Her hamrer to gjerningspersoner seg inn i gullsmeden på Re-torvet: – Det er kjapt inn og kjapt ut

Her ser du innbruddstjuvene inne i gullsmedbutikken på Re-torvet. Politiet leiter for fullt etter gjerningspersonene, med et spor som peker mot Nannestad nord for Oslo.

Les mer om innbruddet: – Usikkert hva de fikk med seg.

Det er fortsatt politi på stedet når mørket faller på, etter innbruddet tidlig søndag morgen 11. januar 2026. Det er usikkert hva tjuvene klarte å stikke av med av verdier fra Gullfunn Revetal.

De var kjapt inn og kjapt ut, men de ubudne gjestene rakk å gjøre mye ugang på den korte tida de var inne på Re-torvet og gullsmedbutikken her.

To gjerningspersoner inne i butikken

Det tar ikke mange minuttene fra tjuvene hamrer seg inn gjennom ei glassdør inn i Re-torvet til de er ute igjen. Politiet sitter på mye materiale fra overvåkingskamera både inne og ute.

Det er to gjerningspersoner som tar seg inn på Re-torvet. Ute venter venter en bil. Like over klokka 14 samme søndag melder Øst politidistrikt at en bil i grøfta på Nannestad settes i sammenheng med raidet på Revetal.

Politiet melder søndag ettermiddag at de har avslutta søket etter folk som kan settes i forbindelse med bilen i grøfta, uten funn. Det ble brukt flere politipatruljer, politihelikopteret og hundepatrulje i søket.

– Ser veldig målretta ut

Det skal være en rød personbil av typen Ford Focus, som ble rappa før raidet her i Re. Den ble finni i grøfta ved Bjørke kirke i Nannestad-området nord for Oslo. Ingen var ved bilen da politiet kom til stedet, men en mann i 20-åra ikledd svart jakke skal ha forlatt stedet ifølge vitner.

Sven Erik Hatleskog er innehaver av gullsmeden på Re-torvet. Han kom til et nedslående syn da han ble vekka av innbruddsalarm og brannalarm fra butikken på Re-torvet tidlig søndag morgen:

Knust dør inn på Re-torvet, knuste vinduer, montre og ikke minst hoveddisken som var hovedmålet til tjuvene, med de mest verdifulle varene. – De ser veldig målretta ut, forteller Sven Erik om overvåkingsbildene av de to gjerningspersonene som ses der.

Politiet er fortsatt på stedet

Det ser også ut som de er lokalkjente, både på senteret og i butikken. De veit hvor de skal og hva de vil rappe med seg. Hva de har fått med seg av verdier kan ta litt tid å få oversikt over. Førstepri nå er å la politiet gjøre jobben sin med å sikre spor.

Det har politiet holdt på med hele søndagen, og det er fortsatt politi på stedet i 16-tida søndag ettermiddag. Da er også Revetal glasservice på plass for å reparere skadene, så mye tyder på at politiet nærmer seg ferdig.

At tjuvene forsvinner like kjapt som de kom, kommer kanskje av at de ser ut til å bli overraska av tåkesikringen som legger et tjukt røykteppe i lokalene ved innbruddsalarm.

14 år siden forrige gang

Da tjuvene trakk seg tilbake, var butikken skikkelig ramponert. Likevel håper og tror Sven Erik at butikken hans kan åpne mer eller mindre som normalt mandag morgen.

Det er 14 år siden tåkesikringen ble installert. Da hadde det vært flere innbrudd og også ran på høylys dag av gullsmedbutikken på Re-torvet.

Den nye ranssikringen ble den gang vist fram med ReAvisa til stede. Da var det slutt på innbrudd og ran – fram til i dag.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.