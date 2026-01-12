Her er det liten tvil om hvor du er på vei…

Noen tror kanskje de ser dobbelt. Det er hvert fall ingen tvil om at du er på vei til Høyjord.

ReAvisa spør Vestfold fylkeskommune om «skiltjungelen» du møter når du svinger av Bispeveien ved Fossan og tar Fossanveien mot Høyjord, en fylkeskommunal vei med plenty med skilt som viser vei mot Høyjord:

Skiltene står rett ved siden av hverandre, så det hele ser litt rart ut.

Nytt på plass – glemt det gamle

– Hei, hva skjer her? Noen tror kanskje de ser dobbelt? Hvert fall liten tvil om at man er på vei til Høyjord. Hvorfor dobbelt opp?

Veimester i Vestfold fylkeskommune Kai Olav Ims forteller at det er et pågående prosjekt med fornying av gamle skilter i området.

– Her har vår entreprenør montert et nytt skilt, men glemt å ta ned det gamle. Det gamle skiltet som står i forkant skal fjernes.

Entreprenøren er varsla

– Vi har varsla entreprenøren om dette nå og det gamle skiltet fjernes så snart som mulig.

Kanskje en fin effekt å «arve» for det lokale bandet Johnny 45, som i fjor slapp en låt ved samme navn, «Høyjord».

Sak oppdatert:

Ett par timer etter at lokalavisa tok kontakt, kommer det en oppdatering fra veimesteren:

«Da er det bare 12 kilometer til Høyjord igjen», med bilde som viser at ett skilt står der nå.

